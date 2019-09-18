Ребенок часто болеет: ошибки родителей, которые не стоит совершать

Иногда малыши могут болеть из-за вирусной инфекции, которую они могут подхватить в общественных местах, в саду.

Педиатр Виктория Клещ назвала основные ошибки родителей, из-за которых дети болеют чаще:

1. Одевают слишком тепло. Родители кутают в шапки-носочки-одеяла, не открывают окно в комнате, где лежит малыш. Они вывозят в теплую погоду, прикрывая чехлом или пеленкой. Обязательно кипятят воду для купания и в комнате, где купают, еще поджигают газ, делая "сауну", ведь замерзнет. Если на улице +22 – они в шапке, потому что ветер.

2. Греют все. Таким деткам греют все: водичку, компоты и даже йогурт.

3. Одевают по сезону. Дети одеты не по погоде, а по сезону: если на улице зима, значит зима – конверт из овчины или грубый комбинезон, и неважно что на улице +15. Дети одеты не по погоде, а по сезону

4. Мерзнет мама – малыш мерзнет. Если мерзнет мама (которая сидит неподвижно на скамейке, время от времени наблюдая за ребенком) – значит холодно и малышу, который уже оббегал несколько кругов по площадке, покатался на всех качелях и сейчас играет с мячом.

5. Мороженое летом. Мороженое в лучшем случае можно летом, только мягкое и понемножку. А зимой мороженое малышу дают жидкое.

6. Запрещают бегать и играть. Таким деткам часто нельзя гонять по улице, ведь заболеешь/ребенок только после антибиотика/будет кашлять. Поэтому им мамы выбирают тихие и спокойные игры.

7. Не позволяют бегать по лужам. Мамы не позволяют детям бегать по лужам, да и вообще в плохую погоду им нужно сидеть дома.

8. Не купают во время ОРВИ. Дети, которые часто болеют, не купаются во время ОРВИ и не гуляют. Все для того, чтобы укрепить иммунитет. Еще неделю после болезни ребенку нужно переждать дома. Не купать детей во время ОРВИ – ошибка родителей

9. Зима – не время для прогулок. Зимой мамы не пускают детей на улицу, поскольку это большой риск.

10. Их девиз: пусть лучше ребенок вспотеет, чем замерзнет.

11. Дают витамины для профилактики. В период гриппа и простуды мамы дают детям витаминки, противовирусные и стимуляторы иммунитета.

12. Аптечка больше, чем у врача скорой помощи.. В результате такие дети действительно болеют каждый раз как чуть-чуть замерзнут или съели/выпили что-то холодное.