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Уникальные свойства лимонного сока (Фото)

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Уникальные свойства лимонного сока (Фото)
15:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Все знают, что в лимонном соке есть витамин С. Но на этом наши знания обычно исчерпываются.

Оказывается, в лимоне целый кладезь полезных веществ, которые помогают предотвратить гипертонию, сахарный диабет, расстройство желудка и другие недуги, а также уменьшают температуру тела.

Потеря веса

Последние исследования доказывают, что лимонный сок разными способами защищает наше здоровье. В лимоне содержатся пектиновые вещества, а также клетчатка, необходимая при лечении заболеваний кишечника. Пектин, в свою очередь, стимулирует здоровый процесс потери веса.В этом цитрусе также содержится очень полезная лимонная кислота, которая принимает участие в очищении организма от шлаков.

Проблемы с кожей

Антиоксиданты, содержащиеся в лимонном соке, разглаживают морщины, удаляют возрастные пятна и шрамы. Они также очищают кровь, обеспечивая здоровый и сияющий цвет лица.

Очищение организма

Сочетание лимонного сока и воды способствует мощной дезинтоксикации. Вещества, содержащиеся в лимоне, помогают восстанавливать ткани нашего организма.

Хорошая работа кишечника

Лимонный пектин усиливает работу кишечника и помогает очищать толстую кишку. Используй лимон также в качестве мощного антибактериального средства!

Нормализация кислотно-щелочного баланса

Выпивай стакан теплой лимонной воды утром, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Лимоны имеют свойство создавать щелочную среду в организме.

Улучшение пищеварения

Лимонный сок стимулирует выработку желчи и таким образом улучшает пищеварение.

Устранение дисбактериоза

Благодаря своим антибактериальным свойствам, лимонный сок предотвращает дисбактериоз и приостанавливает размножение вредных бактерий.

Обезболивающие свойства

Лимонный сок снимает боль и воспаление, это особенно полезно для коленных суставов.

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Схема приема лимонного сока

Возьми один стакан с оливковым маслом, если нет такового можно использовать подсолнечное (сырого отжима). Затем второй стакан с свежевыжатым лимонным соком. Сделай один или два глотка масла и запей столькими же глотками сока.

Минут через 15 или 20 процедуру нужно повторить, и так несколько раз, пока не выпьешь все масло и сок. Спокойно садись и смотри телевизор или читай книгу.

Если у тебя обнаружены какие-либо заболевания пищеварительного тракта, употреблять такой сок категорически запрещено!

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Здоровье, Напитки, Сок, Лимонный сок, Свойства лимонного сока.
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