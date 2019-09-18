Уникальные свойства лимонного сока (Фото)

Оказывается, в лимоне целый кладезь полезных веществ, которые помогают предотвратить гипертонию, сахарный диабет, расстройство желудка и другие недуги, а также уменьшают температуру тела.
Потеря веса
Последние исследования доказывают, что лимонный сок разными способами защищает наше здоровье. В лимоне содержатся пектиновые вещества, а также клетчатка, необходимая при лечении заболеваний кишечника. Пектин, в свою очередь, стимулирует здоровый процесс потери веса.В этом цитрусе также содержится очень полезная лимонная кислота, которая принимает участие в очищении организма от шлаков.
Проблемы с кожей
Антиоксиданты, содержащиеся в лимонном соке, разглаживают морщины, удаляют возрастные пятна и шрамы. Они также очищают кровь, обеспечивая здоровый и сияющий цвет лица.
Очищение организма
Сочетание лимонного сока и воды способствует мощной дезинтоксикации. Вещества, содержащиеся в лимоне, помогают восстанавливать ткани нашего организма.
Хорошая работа кишечника
Лимонный пектин усиливает работу кишечника и помогает очищать толстую кишку. Используй лимон также в качестве мощного антибактериального средства!
Нормализация кислотно-щелочного баланса
Выпивай стакан теплой лимонной воды утром, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Лимоны имеют свойство создавать щелочную среду в организме.
Улучшение пищеварения
Лимонный сок стимулирует выработку желчи и таким образом улучшает пищеварение.
Устранение дисбактериоза
Благодаря своим антибактериальным свойствам, лимонный сок предотвращает дисбактериоз и приостанавливает размножение вредных бактерий.
Обезболивающие свойства
Лимонный сок снимает боль и воспаление, это особенно полезно для коленных суставов.
Схема приема лимонного сока
Возьми один стакан с оливковым маслом, если нет такового можно использовать подсолнечное (сырого отжима). Затем второй стакан с свежевыжатым лимонным соком. Сделай один или два глотка масла и запей столькими же глотками сока.
Минут через 15 или 20 процедуру нужно повторить, и так несколько раз, пока не выпьешь все масло и сок. Спокойно садись и смотри телевизор или читай книгу.
Если у тебя обнаружены какие-либо заболевания пищеварительного тракта, употреблять такой сок категорически запрещено!