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На заметку родителям: как не избаловать ребенка

На заметку родителям: как не избаловать ребенка
14:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Пожалуй, с этим вопросом сталкивается практически каждый родитель, как только ребенок начинает осознавать себя личностью и как начинает проявлять свое "эго".

Для большинства родителей уступки детям становятся проявлениями заботы, внимания и любви.

Однако по прошествии некоторого времени такая забота и любовь может обернуться для родителей равнодушием и агрессией со стороны ребенка, если желанная вещь не будет приобретена. Психологи выделяют несколько форм, принципов или условий, благодаря которым родители смогут воспитать неизбалованного ребенка.

Во-первых, необходимо внятно и доходчиво объяснить ребенку отличие желаемого и необходимого. Например, у ребенка есть несколько пар обуви, но он увидели красивые ботинки за баснословную сумму денег. В данной ситуации ребенку важно объяснить, что сейчас нет никакой необходимости приобретать новые боты. Если ребенку что-то уж очень понравилось, он может попросить, чтобы ему это подарили на Новый год или День рождения. В таком случае для него желанная вещь будет тем более ценна, нежели бы он ее получил бы сию секунду.

Во-вторых, родители вместе с детьми должны собрать вместе все ненужные вещи, радиоуправляемые игрушки, книжки и вещи, из которых ребенок уже вырос, и отдать их в детский дом. В данной ситуации ребенок осознает, что есть люди, которые со своего рождения оказались лишены всего того, что у него есть сейчас. Подобный поступок научит ребенка сочувствию и вселит желание делиться с другими.

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В-третьих, родители должны быть готовы к тому, что ребенок будет практически каждый раз сравнивать себя с другими детьми. Надо сказать, что подобное сравнение является нормальным для человека явлением, если только оно не выходит за рамки дозволенного. Ребенок, как правило, довольно часто прибегает к этому принципу, лишь бы добиться своего. Если просимая вещь является на самом деле необходимостью, то в таком случае можно пойти на поводу у ребенка.

В-четвертых, родителям нужно учить ребенка экономии и планированию расходов. Большинство родителей не умеют экономить и рационально тратить деньги. Например, можно приучить ребенка к тому, чтобы он откладывал какие-то деньги каждый месяц, когда получает карманные деньги. Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно делать какие-то серьезные покупки, то можно выделять определенную сумму, к примеру, на одежду каждые три месяца. Если эти деньги закончатся, то предупредите, что следующие деньги ребенок получит только по истечении установленного срока. Со временем ребенок научится экономить, не делать необдуманные дорогие покупки сразу. К тому же это лучше любых слов объяснит цену покупкам.

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В-пятых, нужно учить ребенка зарабатывать. Для этого достаточно просто приучить ребенка, что для того, чтобы что-то получить, нужно это заработать. Пусть он больше старается в школе, помогает по дому и т. д., и тогда он чаще будет получать то, что хочет. Во взрослой жизни ничего не достается просто так.

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Дети, Ребенок, Советы, Родители, Мама и ребенок, Избалованность.
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