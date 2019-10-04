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Пятница, 04.10.2019
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Советы родителям, которые впервые выбирают няню для ребенка

Советы родителям, которые впервые выбирают няню для ребенка
09:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Задайте кандидату семь важных вопросов о работе и личном.

Иногда наступает момент, когда родители сами не справляются с ребенком и тогда они прибегают к помощи няни. Если вы уже решились принять помощницу в семью, тогда вам будет полезно знать, на что обратить внимание при выборе няни.

Во время собеседования с няней старайтесь больше наблюдать за ней и обратить внимание на ее доброжелательность и открытость в разговоре с вами. Кроме того, важно знать, какие вопросы задать няни при первой встрече. Вашему вниманию семь важных вопросов к няне.

Образование

Важно знать, как про основное образование кандидата, так и про дополнительные в области психологии, педагогики.

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Документы

Узнайте, принесла ли няня с собой все необходимые документы. Это тоже дает вам дополнительную информацию: если документы взяла – значит она организованный и ответственный человек, а если не принесла – не делайте поспешных выводов и попросите выслать вам фото и копии документов в электронном формате.

Возраст предыдущих детей

Спросите у няни, работала ли она ранее с детьми такого возраста, как ваши дети. Если нет – важно понимать, как она будет справляться и что будет предпринимать в определенных ситуациях.

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Обязанности

Принимая няню на работу, четко оговорите с ней все нюансы: график работы – дни и часы, все обязанности по уходу и развитию ребенка – когда будут ходить на прогулку, кормление, как будет воплощаться вопрос с гигиеной и развитием.

Нежности допустимы ли

Обязательно обсудите с няней вопрос с объятиями и поцелуями ребенка. Допускаете вы это или нет.

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Пожалуй, это базовый набор вопросов, которые стоит задать няне при вашей первой встрече. Дальше вы поймете сами, какие вопросы еще обсудить и какое решение принять.

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Дети, Няня, Как выбрать няню, Совеы родителям, Няня для ребенка.
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