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Колики у новорожденного: что делать молодым родителям

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Колики у новорожденного: что делать молодым родителям
12:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Колики у новорожденного - что делать, когда ребенок кричит, сучит ножками и плохо спит?

Кишечные колики в той или иной степени выраженности появляются практически у всех детей первых недель жизни. Для того чтобы справиться с этим состоянием, следует знать, почему появляются кишечные колики у новорожденного.

Почему у новорожденного появляются колики

Первые четыре недели после рождения – это период новорожденности, особенностью которого является то, что организм ребенка (в том числе все его органы) переходит к внеутробным условиям существования, то есть, его функционирование полностью меняется. В том числе изменяется и работа органов пищеварения. В период новорожденности слюнные железы ребенка почти не функционируют, желудочный сок содержит соляную кислоту, сычужный фермент (он способствует створаживанию молока), пепсин (фермент, расщепляющий белки), и липазу (фермент, расщепляющий жиры). Активность пепсина низкая, основным ферментом желудочного сока является сычужный фермент, поэтому переваривание пищи идет с нарушениями.

Нарушения пищеварения усиливаются из-за того, что в кишечнике не сформировалась нормальная микрофлора. При рождении и в первые несколько часов после него кишечник ребенка стерилен, затем в нем появляются различные микроорганизмы - кишечные палочки, лактобактерии, стафилококки, стрептококки и так далее. Всю микрофлору кишечника условно можно разделить на полезную (нормальную) и условно-патогенную. Нормальная микрофлора формируется постепенно и способствует правильному перевариванию пищи, образованию витаминов группы В и витамина К. Иногда объем условно-патогенной микрофлоры в кишечнике увеличивается, это приводит к усилению нарушений пищеварения и повышенному газообразованию – метеоризму. На метеоризм гладкая мускулатура кишечника реагирует спазмами – развиваются кишечные колики.

Кишечные колики – это спазматические боли в кишечнике. Возникают они обычно со второй половины периода новорожденности и продолжаются до трех-четырех месяцев, а иногда и дольше. Проявляются колики в виде беспокойства новорожденности, его крика. Ребенок прижимает ножки к животу, отказывается от груди или постоянно требует грудь, но прерывает сосание криком, заглатывая при этом воздух и усиливая явления метеоризма.

Что делать при коликах у ребенка

Если у ребенка начался приступ кишечных колик, то можно поэтапно сделать:

  • приложить к животику сухое тепло; лучше всего это делать при помощи двух согретых пеленок: сложенную в несколько раз фланелевую нагретую (например, утюгом) пеленку прикладывают к животику; одновременно другая пеленка греется, затем пеленки меняют;

  • уложить ребенка на левый бок, согнуть ножки в бедрах и коленях и ввести ему в задний проход газоотводную трубку; такую трубку лучше всего приготовить самим из детской спринцовки, срезав с нее верхушку вместе с верхней частью баллончика, которая будет удерживать трубку, не позволяя ей полностью погрузиться в прямую кишку;

  • для предупреждения попадания в кишечник воздуха, который ребенок заглатывает во время сосания груди, после кормления ребенка обязательно нужно держать в вертикальном положении, поддерживая головку и прохаживаясь по комнате до тех пор, пока ребенок со звуком не отрыгнет воздух;

  • кормящая мать должна следить за своим питанием; если после того или иного продукта колики у ребенка усилились, его следует исключить из рациона; усиление колик могут вызывать: молоко (но не молочнокислые продукты, они полезны), жирное мясо, жареные блюда, сырая морковь и капуста, большое количество свежих фруктов, сладости и сдоба.

Что делать, если колики у младенца стали постоянными

В таком случае следует обратиться к врачу, и он назначит лекарство, снимающее метеоризм и кишечные колики. К таким лекарствам относятся:

  • укропная вода – лучше приобрести ее в аптеке; давать укропную воду нужно по чайной ложке 3-6 раз в день после кормления (точную дозировку устанавливает врач индивидуально);

  • лекарства, в состав которых входят экстракт плодов фенхеля, эфирное масло фенхеля, глюкоза и лактоза; 

  • капли- укропная вода, приготовленная из смеси укропного, анисового и мятного эфирных масел; 

  • лекарственные препараты для новорожденных от колик с симетиконом.

Причины тревожного сна у новорожденных малышей (Фото)

Когда начинаются колики у новорожденных, что делать родители уже должны знать и иметь наготове все необходимое.

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Дети, Ребенок, Советы, Родители, Новорожденный, Колики, Колики у новорожденного.
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