Причины тревожного сна у новорожденных малышей (Фото)

1 Здоровый сон грудничка - мечта каждого родителя: для этого новорожденному покупается лучшая детская одежда и уходовые средства, для этого родители стараются своевременно бывать с карапузом на свежем воздухе. Для того, чтобы грудничок сладко спал всю ночь, вы должны насытить его эмоциональными впечатлениями и дать необходимое количество физических нагрузок. В качестве нагрузок в данном случае выступает массаж и двигательная гимнастика.

2 Кроме того, у ребенка могут быть и другие причины для беспокойного поведения: • Болит животик. Если у ребенка колики, врач может назначить капли, которые помогут ему решить проблемы с пищеварением.

3 • Растут зубки. С этим ничего сделать нельзя: маме придется просто перетерпеть этот непростой период. К счастью, он не бесконечный.

4 • Малыш хочет есть.Старайтесь давать пищу в одно и то же время.

5 • Полный подгузник. Согласитесь, никому не понравится спать в мокром. Следите за тем, чтобы ваша крошка чувствовала себя комфортно в этом вопросе.

6 • Чересчур высокая температура в спальне. В идеале, в комнате, где стоит кроватка, должна поддерживаться температура в пределах 18-21°С.

7 • Чересчур тесная или свободная одежда. К детской одежде всегда предъявлялись особые требования: она должна быть пошита исключительно из натуральных тканей, удобно одеваться и сниматься, хорошо садиться по фигуре, а также не беспокоить маленькое солнышко грубыми швами.