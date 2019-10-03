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Причины тревожного сна у новорожденных малышей (Фото)

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Причины тревожного сна у новорожденных малышей (Фото)
13:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay.com

Почему так происходит? Разбираемся в причинах.

  • 1

    Здоровый сон грудничка - мечта каждого родителя: для этого новорожденному покупается лучшая детская одежда и уходовые средства, для этого родители стараются своевременно бывать с карапузом на свежем воздухе.

    Для того, чтобы грудничок сладко спал всю ночь, вы должны насытить его эмоциональными впечатлениями и дать необходимое количество физических нагрузок. В качестве нагрузок в данном случае выступает массаж и двигательная гимнастика.

  • 2

    Кроме того, у ребенка могут быть и другие причины для беспокойного поведения:

    • Болит животик. Если у ребенка колики, врач может назначить капли, которые помогут ему решить проблемы с пищеварением.

  • 3

    • Растут зубки. С этим ничего сделать нельзя: маме придется просто перетерпеть этот непростой период. К счастью, он не бесконечный.

  • 4

    • Малыш хочет есть.Старайтесь давать пищу в одно и то же время.

  • 5

    • Полный подгузник. Согласитесь, никому не понравится спать в мокром. Следите за тем, чтобы ваша крошка чувствовала себя комфортно в этом вопросе.

  • 6

    • Чересчур высокая температура в спальне. В идеале, в комнате, где стоит кроватка, должна поддерживаться температура в пределах 18-21°С.

  • 7

    • Чересчур тесная или свободная одежда. К детской одежде всегда предъявлялись особые требования: она должна быть пошита исключительно из натуральных тканей, удобно одеваться и сниматься, хорошо садиться по фигуре, а также не беспокоить маленькое солнышко грубыми швами.

  • 8

    Если новорожденный не спит после кормления

    Бывает так, что мамочка ребенка накормила, подгузник проверила, животик не болит, но крошка по-прежнему ворочается в кроватке.

    В таких случаях родителям стоит обратить внимание на такие возможные причины бодрствования: карапуз еще не устал, так как хорошо выспался днем, ему хочется вашего внимания или же он попросту не наелся или хочет пить.

    Желаем вам самых добрых и светлых снов!

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Сон, Родители, Здоровый сон, Малыш, Новорожденный, Детки, Мама и ребенок, Грудничек.
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