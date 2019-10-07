Почему ремонт в детской опасен для малышей: будьте бдительны

Довольно часто в ожидании рождения ребенка будущие родители ремонтируют и украшают детскую.

Специалисты из Центра имени Гельмгольца по исследованию окружающей среды утверждают, что новый ковролин или ламинат могут затруднять дыхание у младенцев, а также негативно влиять на его здоровье еще на стадии внутриутробного развития. Опасность кроется во вредных соединениях, которые могут содержаться в новых отделочных материалах.

Исследователи отметили, что соединения вроде стирола и этилбензола, входящие в состав клея для ламината и ковролина, особо токсичны для нежных детских легких.

Кроме того, они могут вызвать иммунный ответ во время беременности, а это, в свою очередь, чревато появлением аллергии у ребенка. Риск в особенности высок, есть мать и отец ребенка страдают от астмы, аллергического ринита и прочих аллергических реакций. Такие дети нуждаются в госпитализации, связанной с затрудненным дыханием, в пять раз чаще.

Эксперты призывают отказаться от ремонта на время беременности или в первый год жизни ребенка. По данным ученых, ежегодно в Германии примерно 20 тыс. детей нуждаются в помощи из-за проблем с дыханием.