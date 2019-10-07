Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС
Кулеба: Украину, Молдову и Грузию объединяет общая цель - членство в ЕС
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Почему ремонт в детской опасен для малышей: будьте бдительны

Почему ремонт в детской опасен для малышей: будьте бдительны
10:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.pinterest.com

Довольно часто в ожидании рождения ребенка будущие родители ремонтируют и украшают детскую.

Специалисты из Центра имени Гельмгольца по исследованию окружающей среды утверждают, что новый ковролин или ламинат могут затруднять дыхание у младенцев, а также негативно влиять на его здоровье еще на стадии внутриутробного развития. Опасность кроется во вредных соединениях, которые могут содержаться в новых отделочных материалах.

Исследователи отметили, что соединения вроде стирола и этилбензола, входящие в состав клея для ламината и ковролина, особо токсичны для нежных детских легких.

Кроме того, они могут вызвать иммунный ответ во время беременности, а это, в свою очередь, чревато появлением аллергии у ребенка. Риск в особенности высок, есть мать и отец ребенка страдают от астмы, аллергического ринита и прочих аллергических реакций. Такие дети нуждаются в госпитализации, связанной с затрудненным дыханием, в пять раз чаще.

Что такое сепарация: от чего зависит счастье ваших детей

Эксперты призывают отказаться от ремонта на время беременности или в первый год жизни ребенка. По данным ученых, ежегодно в Германии примерно 20 тыс. детей нуждаются в помощи из-за проблем с дыханием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ремонт, Детская комната, Советы родителям, Опасность для здоровья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Вы не поверите: что хранит у себя дома звезда "Игры престолов" (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Главная героиня &quot;Крепостной&quot; снимается в голливудском боевике (Фото)
Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь