Проблема - решение: причины, по которым ребенок отказывается есть

1 Обильные порции Популярная причина отказа ребенка от еды в том, что он уже насытился. Большинство родителей не изучают диетологию и прочие науки о здоровом питании, а потому не шибко-то и понимают, как рассчитывать количество еды для ребенка. Многие мамочки (особенно бабушки) старательно впихивают в малых детей взрослые порции. В вашей семье к приему пищи относятся слишком серьезно? Ребенок может не понимать, для чего ему кушать, если он не успевает немного проголодаться. Вы "впихиваете" в него слишком много еды, чуть ли не через каждый час огромными порциями? В этой ситуации может помочь изменение поведения родителей. Ребенок худенький и ему в принципе не нужно много еды, а вы пытаетесь заставить съедать его больше требуемого организмом. В этом случае следует посоветоваться с врачом, следить за весом и давать больше витаминов.

2 Протест Отказ от еды может являться протестом. Это, наверное, самая распространенная причина отказа от еды у детей. Например, ребенку не хватает вашего внимания. Возможно, в семье тяжелая обстановка или же вы просто часто ругаете его, тогда просыпается внутренняя справедливость и ребенок начинает "наказывать" вас. У детей свои способы борьбы с несправедливостью. Также он может протестовать против сна или ходить в штаны. В этом случае не стоит вестись на провокации и бежать делать то, что он хочет, также не нужно ругать его. Лучшим решением будет разговор, успокойтесь, создайте уютную атмосферу и поговорите со своим малышом. Нужно выяснить, что его беспокоит на самом деле и договариваться.

3 Неуютная обстановка за трапезой Ребенку некомфортно во время приема пищи. Родители часто, стараясь научить правильно держать столовые приборы, переусердствуют, а потому создается не очень приятная атмосфера. Например, ему часто говорят, что он все делает не так: некрасиво кушает, неправильно держит вилку, чавкает. Постарайтесь следить за собой и не делать слишком частых замечаний. Иногда бывает так, что родители начинают выяснять отношения за столом все чаще и чаще, теплый семейный ужин превращается в поле битвы. Это также может мешать ребенку полноценно есть. Постарайтесь избавиться от этого. Он может отказываться кушать из-за того, что ему неудобно сидеть за столом: его маленький отдельный столик пугает его, некомфортные стулья. Решить эту проблему достаточно просто. Поэкспериментируйте, попробуйте поесть с ним в другой части квартиры или на других сидениях.

4 Скука Когда он был еще меньше и только начинал учиться кушать, вы постоянно веселили его во время этого, разыгрывали маленькие сценки, а потом перестали делать это. Возможно, ребенку стало скучно, процесс приема пищи стал неинтересным и ненужным занятием. Что делать в данном случае? Не отвлекайте ребенка от еды, придумайте какой-нибудь ритуал, например, после ужина рассказывайте друг другу интересные факты или лучшее, что произошло с вами за день.

5 Страх или отвращение Например, ваш ребенок когда-то ел рыбу и подавился косточкой, а теперь боится есть рыбные блюда. Первым делом стоить выяснить, чего именно он боится, поговорив начистоту. Если это не поможет, то стоит посетить специалиста и проработать проблему. Дети могут испытывать отвращение к еде по тем или иным причинам. К примеру, увидев, откуда берутся куриные яйца, ребенок может отказаться их есть. Если беседы не помогают перебороть брезгливость, не пытайте ребенка, а просто предложите ему альтернативное блюдо.

6 Невкусная еда Ему просто невкусно или он не привык есть новую еду. Возможно, вы часто готовили одно и то же или везде возили с собой привычную для него еду, поэтому в садике, в школе, на отдыхе в отеле или в гостях он может отказываться кушать незнакомые блюда. В этом случае старайтесь знакомить малыша с новой пищей, не ездите в гости со своими сосисками. Старайтесь временами привносить разнообразие в рацион семьи. Почаще готовьте разные полезные и вкусные блюда ребенку в школу.

7 Шантаж Вы часто оставляли его дома и не уходили на работу из-за того, что он плохо ел утром этого дня. Ребенок заметил это и пытается манипулировать вами, когда ему не хочется идти в детский сад или школу. Избавиться от этой проблемы можно лишь изменением поведения родителей.

8 Депрессия Проблема может быть в отсутствии аппетита в результате стресса. Заранее изучите симптомы детской депрессии, чтобы быть во всеоружии. Принимайте живое участие в жизни ребенка и вовремя помогайте ему преодолеть проблемы.

9 Желание похудеть Подросткам важен их внешний вид, а потому они (часто именно девочки) нередко голодают, чтобы не растолстеть. В этом случае надо помочь ребенку похудеть с помощью спорта, активных игр и правильного питания. Так же важно с малых лет прививать детям адекватные представления о здоровом теле. Объясните, что худоба не является синонимом красоте. Расскажите о негативных последствиях голодовок: о выпадении зубов, облысении, обвислой коже и так далее.

10 Перекусы вне дома Бывает, что ребенок не ест просто потому, что уже поел вне дома. Особенно часто это происходит, если родительские представления о еде идут вразрез с пожеланиями ребенка. Например, родители увлечены ЗОЖ или едят только вегетарианскую еду, а ребенку хочется мяса. Конечно, он не станет признаваться в том, что перед приходом домой слопал "Бигмак". В этом случае надо пересмотреть свой взгляд на питание и не выставлять ребенку слишком уж жестоких требований. Его здоровье не подкосится, если вы побалуете чадо раз в неделю кусочком пиццы или сэндвичем.