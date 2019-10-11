Скачать
Пятница, 11.10.2019
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
У Зеленского рассказали, о чем говорил Богдан с послами G7
У Зеленского рассказали, о чем говорил Богдан с послами G7
Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)
Большой скандал: лауреат Нобелевской премии вызвал волну критики (Фото)

Правила безопасности для детей, которые стоит взять на заметку родителям (Фото)

Смотрите фото (12)
Правила безопасности для детей, которые стоит взять на заметку родителям (Фото)
21:27 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Мы подготовили для вас несколько простых правил, которые помогут обезопасить детей и избежать многих неприятных ситуаций.

  • 1

    Не быть одному

    Отличное правило как для детей, так и для взрослых. Лучше всего всегда находиться в компании и стараться избегать ситуаций, когда вам нужно куда-то идти одному.

  • 2

    Службы спасения

    Ваш ребенок обязательно должен знать номера всех служб спасения начиная от полиции, заканчивая службой газа. Объясните ему, как позвонить в них с мобильного, если появится такая необходимость. 

  • 3

    Безопасность в общественных местах

    Перед тем как отправиться с ребенком в многолюдное место (например, крупный торговый центр или на фестиваль), обязательно сфотографируйте его. В случае если ваше чадо где-то потеряется, у вас на руках будет фотография в той одежде, в которой он пришел.

  • 4

    Безопасное возвращение

    Ребенок должен знать, что, находясь дома один, он ни в коем случае не должен открывать двери чужим людям. Вы даже можете придумать особый пароль стука в дверь, который будете знать только вы и ваша дочь/сын.

  • 5

    Ставить в известность 

    Вы должны знать, с кем, куда и зачем идет ваш ребенок, притом неважно какого он возраста. Однако крайне не рекомендуется выуживать у него эту информацию напором или шантажом. Лучше всего установить доверительные отношения в семье. Тогда ребенок сам будет рассказывать вам о своих планах. 

  • 6

    Применяйте пароли

    Придумайте пароль, который будут знать только члены вашей семьи. Если когда-то к ребенку подойдет незнакомец (например, в школе) и скажет, что он "от вас", пусть попросит назвать его эту секретную фразу. Сообщайте ее только тем людям, которым доверяете.

  • 7

    Незнакомый человек

    Еще раз вернемся к теме незнакомцев. Объясните ребенку, что общаться с посторонними людьми строго запрещено, особенно, если они предлагают куда-то с ними пойти или сесть в машину. В таких случаях ребенок должен немедленно бежать или звать на помощь.

  • 8

    Личная информация

    Разучите с ребенком контактные номера и свой домашний адрес. Он должен хорошо их знать, чтобы при необходимости иметь возможность сообщить сотрудникам полиции (например, если потеряется и останется без связи).

  • 9

    Правила поведения в социальных сетях

    Объясните ребенку, как он должен вести себя в интернете, чтобы избежать риска взлома аккаунта и похищения личных данных. Основные правила: устанавливать пароли, не сообщать конфиденциальную информацию незнакомцам, не посещать потенциально опасные сайты, пользоваться антивирусом.

  • 10

    Уметь отказывать

    Часто даже взрослые страдают из-за того, что не могут отказать кому-то в какой-то просьбе. Объясните ребенку, что он может и должен говорить "Нет", если чего-то не хочет. 

  • 11

    Не принимать у незнакомцев ничего

    Это "золотое" правило, которое должен знать каждый ребенок! Никогда ничего не принимать у незнакомцев, даже если подарок выглядит слишком привлекательным и дорогим.

Смех до слез: у кого есть дети, тот поймет(Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Безопасность, Мама и ребенок, Советы родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день девочек 2019: лучшие поздравления и открытки
02 Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского: задал неудобные вопросы
03 Физики сделали новое заявление относительно кротовых нор
04 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
Зеленский представил нового главу Одесской ОГА: кто он
В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой
В НАПК выступают против изменений, одобренных Радой
В 86 ОТГ назначены местные выборы: когда и где
В 86 ОТГ назначены местные выборы: когда и где
Меган Маркл разместила особую публикацию в честь Дня девушек (Видео)
Меган Маркл разместила особую публикацию в честь Дня девушек (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь