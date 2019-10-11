Правила безопасности для детей, которые стоит взять на заметку родителям (Фото)

1 Не быть одному Отличное правило как для детей, так и для взрослых. Лучше всего всегда находиться в компании и стараться избегать ситуаций, когда вам нужно куда-то идти одному.

2 Службы спасения Ваш ребенок обязательно должен знать номера всех служб спасения начиная от полиции, заканчивая службой газа. Объясните ему, как позвонить в них с мобильного, если появится такая необходимость.

3 Безопасность в общественных местах Перед тем как отправиться с ребенком в многолюдное место (например, крупный торговый центр или на фестиваль), обязательно сфотографируйте его. В случае если ваше чадо где-то потеряется, у вас на руках будет фотография в той одежде, в которой он пришел.

4 Безопасное возвращение Ребенок должен знать, что, находясь дома один, он ни в коем случае не должен открывать двери чужим людям. Вы даже можете придумать особый пароль стука в дверь, который будете знать только вы и ваша дочь/сын.

5 Ставить в известность Вы должны знать, с кем, куда и зачем идет ваш ребенок, притом неважно какого он возраста. Однако крайне не рекомендуется выуживать у него эту информацию напором или шантажом. Лучше всего установить доверительные отношения в семье. Тогда ребенок сам будет рассказывать вам о своих планах.

6 Применяйте пароли Придумайте пароль, который будут знать только члены вашей семьи. Если когда-то к ребенку подойдет незнакомец (например, в школе) и скажет, что он "от вас", пусть попросит назвать его эту секретную фразу. Сообщайте ее только тем людям, которым доверяете.

7 Незнакомый человек Еще раз вернемся к теме незнакомцев. Объясните ребенку, что общаться с посторонними людьми строго запрещено, особенно, если они предлагают куда-то с ними пойти или сесть в машину. В таких случаях ребенок должен немедленно бежать или звать на помощь.

8 Личная информация Разучите с ребенком контактные номера и свой домашний адрес. Он должен хорошо их знать, чтобы при необходимости иметь возможность сообщить сотрудникам полиции (например, если потеряется и останется без связи).

9 Правила поведения в социальных сетях Объясните ребенку, как он должен вести себя в интернете, чтобы избежать риска взлома аккаунта и похищения личных данных. Основные правила: устанавливать пароли, не сообщать конфиденциальную информацию незнакомцам, не посещать потенциально опасные сайты, пользоваться антивирусом.

10 Уметь отказывать Часто даже взрослые страдают из-за того, что не могут отказать кому-то в какой-то просьбе. Объясните ребенку, что он может и должен говорить "Нет", если чего-то не хочет.