Как перестать вмешиваться в семейную жизнь детей: советы психологов (Фото)

1 Отделение детей от родителей – непростой процесс Родители часто дают себе обет, что их дети, став взрослыми, будут сами решать, как им жить. Однако данное себе обещание – это одно, а реальность – совсем другое. Когда дети находят себе пару и начинают строить планы на будущее, родители пытаются отговорить юношу или девушку от неверного или опасного, по их мнению, шага. Если же то, что было причиной беспокойства, вдруг подтверждается, то перенесение родительских страхов на детей может заставить тех сомневаться в правильности своего выбора. И причина такого поведения - не обязательно эгоизм. Речь скорее идет о страхе родителей потерять ребенка, когда он влюбится или вступит в брак. Боязнь утраты усиливается, если ребенок долгое время оставался неженатым или незамужним. Ведь когда он начинает жизнь в паре, он прощается с детством, с прошлым и больше не нуждается в особой близости с родителями.

2 Позволить ребенку приобрести собственный опыт – сложно Искушение любого родителя, за немногими исключениями, – передать детям жизненный опыт. Даже если дети этому противятся… Невыполнимость, в общем-то, хорошего намерения объясняется просто: приобретенный нами опыт полезен только нам. Это как если бы родители одного или даже обоих партнеров проецировали на детей свои прошлые страхи. Хотя, возможно, именно ошибка, допущенная при выборе партнера, позже поможет формированию характера и научит человека определять его собственные границы. Нельзя этим пренебрегать. Разумный выбор в любовных отношениях невозможен, каждый из нас ошибался хотя бы единожды, чтобы найти тот тип отношений, который подходит только нам. И если родители не понимают этого, они становятся слишком навязчивыми по отношению к своим детям, живущим в паре. То есть родители все еще считают, что их дети не выросли, а по-прежнему остаются несмышлеными. "Мы развелись с Мишей полтора года назад, и вдруг он позвонил накануне Нового года. Сказал, что не может меня забыть, и предложил дать нашим отношениям еще один шанс. Я согласилась, потому что и сама часто думала о нем и о нас вдвоем. Мы снова были вместе. И тогда вмешались родители мужа… В период наших семейных ссор и сразу после развода Миша нуждался в их поддержке, и они сделали из меня какого-то монстра, единственного виноватого в том, что их сын страдает. Когда мы пытались восстановить наши отношения, его родители за моей спиной без конца напоминали ему о прошлом, якобы для того, чтобы уберечь его от "той же самой ошибки" со мной. "Если тогда ничего не получилось, не получится и сейчас! Не доверяй ей!" и т. д. Я подозреваю, что Мишины родители так никогда и не отпустили его во взрослую жизнь. Слишком уж собственнически они вели себя по отношению к нему и в любой женщине видели опасную интриганку, ведь из-за нее сын улетит из-под их заботливого крылышка! К счастью, Миша смог противостоять навязчивости родителей и поговорил с ними начистоту. Они меня признали, хотя по-прежнему не любят…" Ольга, 29 лет

3 Учитывать то, что связывает партнера с его родителями, важно При выборе партнера нужно обратить особое внимание на то, что связывает его с родителями. Поскольку потом, в случае конфликта, будет гораздо неприятнее признавать, что партнер не может противостоять родителям, боится их расстроить, избегает ситуации, в которой он может оказаться "между двух огней", ставит ваши интересы на второе место. Он должен уметь иногда "восставать" против своих родителей и брать на себя вашу защиту, если родители ведут себя несправедливо по отношению к вам. В противном случае вы будете чувствовать себя "ненужной вещью", с которой не считаются… Это неосознанно приводит к противостоянию и конфликтам невестки со свекром и свекровью, зятя – с тещей и тестем, тогда как любовь, которую мы испытываем к родителям, и та, которую мы питаем к своему партнеру, не имеют ничего общего.