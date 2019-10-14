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Понедельник, 14.10.2019
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Сдержанность и ответственность: как воспитывают детей в разных странах мира (Фото)

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Сдержанность и ответственность: как воспитывают детей в разных странах мира (Фото)
19:15 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

В некоторых странах мира ребенку практически все разрешается, а вот в других у детей существуют самые обязанности, которые следует выполнять неукоснительно.

  • 1

    Китай: строжайший распорядок дня

    Главное в воспитании детей в Китае, начиная от 3 лет, - покорность и послушание. С детского сада каждый ребенок должен неукоснительно выполнять всё сказанное взрослым (часто - любом взрослым). Дни детей расписаны по часам их родителями, и распорядок этот, как правило, не меняется годами. Домашние обязанности назначаются родителями, когда ребенку исполняется 4-5 лет. Посещение нескольких секций помимо школы - строго обязательно. Китайские родители сами выбирают игрушки для ребенка и его виды досуга, крайне редко хвалят и строжайше наказывают за попытку перечить.

  • 2

    Таиланд: старшие дети воспитывают младших вместо родителей 

    В Таиланде старшие дети присматривают за младшими, и дети разного возраста постоянно находятся вместе - будь то за играми или же за несложной работой. Детям могут предложить такие виды деятельности, как, к примеру, чистка овощей или сортировка фруктов. Причем, дети постарше становятся своеобразными модераторами, а дети помладше - стажёрами. Посему тайские дети рано становятся самостоятельными. Детям предоставляют свободу регулировать своё поведение в рамках сообщества из детей разных возрастов - от 3 до 16.

    Интересный факт. Тайцы никогда не бегут на первый зов или плач ребенка. Родитель кидает взгляд на плачущего или зовущего ребенка, оценивает ситуацию, и в том случае, если находит ее не угрожающей здоровью, продолжает игнорировать зов/плач, чтобы ребенок сам научился решать свои проблемы.

  • 3

    Англия: обязанность сдерживать эмоции

    В Англии с 2-3-летнего возраста ребенок обязан посещать преподавателей хороших манер и искусства сдерживать эмоции. Это могут быть специальные курсы при детском саду. Когда ребенок становится старше, некоторые демократичные родители могут предложить ему заниматься самообразованием по искусству хороших манер: видеоуроки в интернете, книги по этикету. Ребенок обязан обучиться поведению за столом, поведению в обществе. Любовь к ребенку английскими родителями выражается часто и постоянно, но сдержанно. Это обусловлено так же и тем, что первый ребенок, как правило, у современных англичан появляется в возрасте 35-40 лет.

  • 4

    Франция: самостоятельный шопинг

    Для детей во Франции характерно раннее взросление и самостоятельность. Дети по законодательству могут находиться дома одни, самостоятельно ходят в школу и делают покупки. В раннем возрасте (1-2 года) детей отдают в детский сад, а сами выходят на работу. Ребенку с самых малых лет постоянно предлагается чем-то помочь родителям: добавить сливки в кофе, принести тарелку с хлебом, выключить свет и т.п.

Не стоит этого делать: ошибки родителей, которые могут испортить ребенку жизнь

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Дети, Обязанности, Мама и ребенок, Национальности.
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