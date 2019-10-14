Сдержанность и ответственность: как воспитывают детей в разных странах мира (Фото)

Главное в воспитании детей в Китае, начиная от 3 лет, - покорность и послушание. С детского сада каждый ребенок должен неукоснительно выполнять всё сказанное взрослым (часто - любом взрослым). Дни детей расписаны по часам их родителями, и распорядок этот, как правило, не меняется годами. Домашние обязанности назначаются родителями, когда ребенку исполняется 4-5 лет. Посещение нескольких секций помимо школы - строго обязательно. Китайские родители сами выбирают игрушки для ребенка и его виды досуга, крайне редко хвалят и строжайше наказывают за попытку перечить.

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Таиланд: старшие дети воспитывают младших вместо родителей

В Таиланде старшие дети присматривают за младшими, и дети разного возраста постоянно находятся вместе - будь то за играми или же за несложной работой. Детям могут предложить такие виды деятельности, как, к примеру, чистка овощей или сортировка фруктов. Причем, дети постарше становятся своеобразными модераторами, а дети помладше - стажёрами. Посему тайские дети рано становятся самостоятельными. Детям предоставляют свободу регулировать своё поведение в рамках сообщества из детей разных возрастов - от 3 до 16.

Интересный факт. Тайцы никогда не бегут на первый зов или плач ребенка. Родитель кидает взгляд на плачущего или зовущего ребенка, оценивает ситуацию, и в том случае, если находит ее не угрожающей здоровью, продолжает игнорировать зов/плач, чтобы ребенок сам научился решать свои проблемы.