Родительская мудрость: основные советы хорошего воспитания детей

1 Воспитание не назовешь легким делом: как быть уверенным, что все делаешь правильно, как понять, что важно, а что нет, как сохранить с ребенком теплые взаимоотношения? Сотни вопросов беспокоят родителей. Многие приходят к тому, что воспитанию детей надо учиться и не только на своих ошибках. Правда, никто не даст готового рецепта, как стать хорошим родителем своему ребенку. Основную работу придется проделывать самостоятельно. С рождением детей многим мамам и папам приходится работать именно над собой и своим поведением. Видимо, в этом и состоит родительская мудрость - менять не ребенка, а себя. Действуйте Не слова. Именно то, что вы делаете имеет значение. То, что вы делаете с собственным здоровьем, то, как вы относитесь к другим людям - ваши дети учатся у вас. "Это один из главнейших принципов," - пишет Стайнберг. "Поэтому старайтесь всегда удерживать свои моментальные реакции. Спросите: чего я этим добьюсь, какой будет результат, если я так сделаю?"

2 Не балуйте Нельзя любить слишком сильно, в этом вопросе нет чрезмерности. "Любовью вы ребенка не испортите," - пишет Стайнберг. "То, что мы считаем продуктом "испорченности" ребенка - это не результат того, что родители "слишком" показывают свою любовь. Обычно "избалованность" - это результат того, что мы даем ребенку вещи вместо любви."

3 Участвуйте Принимайте участие в жизни вашего ребенка. "Быть вовлеченным родителем - это усилия и время, иногда эта миссия ставит под вопрос ваши приоритеты. Часто это означает пожертвовать тем, что вы хотите делать в пользу того, что нужно от вас вашему ребенку. Присутствуйте рядом физически и психологически." Кстати, участвовать в жизни ребенка - это не значит делать с ним или за него домашние задания. "Домашние задания - это инструмент для учителя, чтобы узнать: прогрессирует в учебе ребенок или нет. Если домашние задания делаете вы, то это не помогает ни ребенку, ни его учителю".

4 Адаптируйтесь Ребенок растет, поэтому ваши родительские методы должны меняться в ногу с его развитием. ребенок растет и это влияет на то, как он себя ведет. "В 3 года стремление ребенка к автономии - это то, что заставляет его говорить "нет" на все, но и способствует тому, чтобы он быстро научился ходить на горшок. Интеллектуальное развитие, делающее вашего 13-летнего ребенка любознательным в школе, является также причиной его желания поспорить дома за ужином."

5 Устанавливайте правила Устанавливайте и придерживайтесь. "Если вы не будете управлять поведением вашего ребенка пока он маленький, то ему будет очень трудно научиться управлять собой, когда он вырастет, а вас рядом не будет. В любое время дня и ночи вы должны быть готовы ответить на три вопроса: "Где мой ребенок? С кем мой ребенок? Что делает мой ребенок?" Правила, которые вы установите ребенку с детства станут основой тех правил, которые он установит для себя. Однако гиперопека - тоже зло. В средней школе человек пусть делает сам свои уроки, свой выбор."

6 Воспитывайте независимость Воспитывайте в них способность быть автономными. "Если вы устанавливаете ограничения, - вы воспитываете в детях способность к самоконтролю. Если вы воспитываете независимость, - вы развиваете способность к самоорганизации. Ребенку нужны оба эти качества для взрослой жизни. Стремиться к независимости для детей - нормально, не надо путать это стремление с бунтом и непослушанием. Дети стремятся к независимости, потому что это часть человеческой натуры - хотеть чувствовать, что все под контролем, а не что ты сам под контролем".

7 Будьте последовательны Если ваши правила меняются по семь раз на дню или вы о них вспоминаете только периодически, то плохое поведение ребенка - ваша вина. Последовательность - ваш самый главный воспитательный инструмент. Определите пункты, по которым не может быть компромиссов. Чем более ваш авторитет основывается на мудрости, а не на силе, тем менее ваш ребенок будет пытаться бросить ему вызов.

8 Избегайте жестких наказаний Бить детей ни при каких условиях нельзя. "Если детей бить, шлепать, то они будут драться с другими детьми. Они станут организаторами буллинга или будут использовать агрессию в решении своих проблем. Есть другие способы дисциплинировать ребенка. "Тайм-аут" работает лучше и никакой агрессии.

9 Объясняйте Объясняйте ребенку правила и ваши решения. "Обычно родители поясняют слишком многословно и подробно маленьким детям, и слишком скупо и туманно - подросткам. То, что вам очевидно, может быть не очевидно 12-летнему ребенку. У него нет приоритетов, опыта и способности анализировать, которые есть у вас."