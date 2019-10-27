Если ребенок заболел: моменты, которые стоит продумать перед сном

Если с вечера видите, что маленький заболевает, вспоминайте правило: лечить ребенка ночью не менее важно, чем днем.

Особенно это касается острых вирусных заболеваний у маленьких деток. Как правило, ночью симптомы усиливаются: поднимается температура, учащается кашель, нарастает заложенность носа.

Ребеночек еще не в состоянии позаботиться о себе: выпить лекарство, очистить нос, обеспечить себе нужное количество воды и максимум свежего воздуха. Поэтому на родителей возлагается особая ответственность: проветривать, поить, лечить, не перекармливать.

Ночью все члены семьи хотят спать, поэтому ребенок рискует в течение многих часов не получать жидкость, дышать сухим воздухом, да и только ртом, если нос заложен. Все это ухудшит состояние и может привести к госпитализации.

1. Оцените воздух в комнате, где будет спать ребенок. Обеспечьте хорошее проветривание, включите увлажнитель или хотя бы вымойте пол и поставьте таз с чистой водой к батарее. Влажность не менее 60% – оптимальные показатели для больного. Не ставьте в комнате обогреватель: лучше прохладный свежий воздух, но более теплая одежда, чем наоборот.

2. Поите ребенка водой или средствами для пероральной регидратации в течение дня. Благодаря обильному питью, температура может снизиться без жаропонижающих препаратов. Следите, чтобы ребенок много пил и своевременно опорожнял мочевой пузырь – так вирус быстрее покинет организм.

Ночью поить нужно обязательно: если ребенок проснулся в туалет, закашлялся, заплакал – подходим и даем воду. Если спит и не просыпается несколько часов подряд, стоит разбудить и напоить. На самых маленьких ночью нужно надеть подгузник или подложить клеенку в кроватку.

3. Контролируйте температуру тела, не пускайте этот вопрос на самотек. Даже если снизили столбик градусника перед сном, при острых вирусных инфекциях он может поползти вверх очень быстро. Хорошо иметь под рукой инфракрасный или электрический термометр для ночных измерений – так ребенка не придется каждый раз будить.

Чтобы не давать лекарство в темноте, рискуя ошибиться с дозировкой, заранее приготовьте все препараты, которые могут понадобиться в течение ночи.

4. Следите, чтобы ребенок дышал носом, а не ртом. Приподнимите изголовье кровати, в течение дня увлажняйте нос солевыми растворами, на крайний случай оставьте сосудосуживающие капли. Применяйте их только в экстренных случаях – когда нос совсем не дышит и это мешает уснуть.

Наличие хорошего увлажнителя воздуха в прохладной проветренной комнате помогает обойтись ночью без закапывания сосудосуживающих препаратов.

5. Заранее распределите обязанности в семье: кто ночью спит, в какой очередности, кто контролирует ребенка, дает лекарство, поит, меняет белье, регулирует увлажнитель воздуха. Если все-таки спите всей семьей, установите будильник и хотя бы каждые два часа проверяйте температуру и состояние малыша.