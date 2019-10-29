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Самые покладистые и упрямые дети: характер детей по знаку Зодиака

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Самые покладистые и упрямые дети: характер детей по знаку Зодиака
14:45 Сегодня Телеграф goroskop.temaretik.com Фото: pixabay.com

А вы верите, что упрямство и послушание малышей предопределяют звезды.

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    Самые покладистые малыши по Зодиаку

    У малышей, родившихся под этими знаками, не бывает истерик и приступов непослушания. Они всегда готовы помочь старшим и не станут выпячивать собственное "я".

    Рыбы. Они очень ранимы и милы. Если маленьких Рыбок привлекать к домашним делам, то они с радостью будут делать все, о чем их попросят. 

    Весы. С детства представители этого знака Зодиака покладисты и послушны. Они с радостью выполняют просьбы родителей, не конфликтуют и почти никогда не позволяют себе идти наперекор воле взрослых.

    Дева. Маленькие Девы с первых лет жизни отличаются аккуратностью и стремлением выполнить любое задание идеально. Они старательны и готовы выполнить любое задание хорошо, взамен им не надо ничего, кроме разве что похвалы и родительского одобрения. 

    Маленькие упрямцы по гороскопу

    Упрямство не всегда плохо. Дети, которые не боятся настоять на своем, нередко добиваются гораздо больших успехов, нежели послушные и покладистые. Да, родителям с ними бывает весьма непросто, но если окружить маленького упрямца любовью и добрым отношением, то процесс воспитания становится гораздо роще.

    Лев. Львята в принципе не любят находиться в подчиненном состоянии. Родителям, если они хотят наладить контакт с малышом, придется с ним сотрудничать. Командовать не получится.

    Близнецы. Представители этого знака Зодиака могут выполнить все, о чем вы их попросите. Могут, но обязательно забудут, отвлекутся на какое-то невероятно важное дело или попросту им не захочется. Это не значит, что маленькие Близнецы вредничают, просто их внутренняя организация не способна втиснуться в узкие рамки: приказ – исполнение.

    Рак. Малыши, рожденные под этим знаком, очень ранимы и чувствительны. Только в атмосфере полной гармонии, любви, трепетного к ним отношения и понимания Раки будут расти абсолютно самодостаточной личностью. В противном случае, он начнет замыкаться в себе, тогда родителям будет крайне сложно с ним совладать.

    Телец. Да, они упрямы и с детства излишне самостоятельны. Но в то же время, Тельцы очень ценят семейный уют и добросердечную атмосферу. Чтобы не нарушать гармонию, малыш сделает все, о чем его просят. Только не подгоняйте его и не третируйте. Иначе столкнетесь с его упрямыми и очень острыми "рожками".

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