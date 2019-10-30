Подросток и вредные привычки: как уберечь свое дитя

Вредные привычки на то и вредные, что могут погубить жизнь, повернуть ее в не нужное русло и т.п.

Каждый родитель "имеет шанс" столкнуться с тем, что его подросший ребенок начал курить, употреблять алкоголь или того хуже, принимать наркотики. Конечно, объять всю тему вредных привычек в одной статье невозможно, но некоторые аспекты мы осветим.

Идем на контакт

Ребенок взрослеет, становится самостоятельным и, в основном, теряет контакт с родителями. Печально, когда это происходит в совсем юном возрасте (лет 10, а то и раньше). Именно в этот момент вредные привычки появляются на горизонте. Без тесных взаимоотношений в семье, без доверия и, конечно же, любви в семье решить проблему не получится.

Запреты и угрозы ни к чему не приведут. Тем более если мама или папа демонстрируют свой "положительный" пример. Старайтесь курить так, чтобы ребенок не видел вас, выпивать, по возможно, немного и вести себя при этом достойно.

Словом, избегать знакомств вашего чада со всеми "прелестями" взрослой жизни. Плюс подавайте именно положительный пример: спорт, книги, совместные занятия. А таких заявлений, как "попробуй пива, ты уже большой" вообще нельзя произносить.

Единственное, что можно "класть на подкорку" с раннего возраста, - это разговоры о вреде курения, алкоголя и наркотиков и их влиянию на организм.

"Перезагрузка" организма

С подростками сложно во всех отношениях. В их еще несозревшем организме происходят большие перемены как гормональные, так и психологические. Психологи говорят, что характер закладывается в первые пять лет, потом ребенок лишь укрепляется в своих познаниях, ценностях и личности в целом. Поэтому так важно весь процесс становления закончить вовремя, а именно, чтобы к 12-13 годам ваш подросток уже сформировался как личность, чтобы вы, как родитель видели его ценности и приоритеты.

Некоторым детям нет необходимости самоутверждаться, их не волнует общественное мнение и мнение их друзей, они лидеры. Для остальных важно, что скажут друзья. Вредные привычки – очень частое проявление взрослости и самоутверждения в компании. Поэтому родители мягко и незаметно для ребенка должны проконтролировать, какая же компания у вашего ребенка, с кем он дружит.

Один из вариантов сближения вас и друзей ребенка – возможность приглашать друзей в гости. Ребенок должен знать, что он может позвать друга в гости, что ему нет необходимости "шататься" по улице с друзьями, потому что мама или папа ругаются.

В подростковом возрасте очень важно быть рядом с ребенком и свести к минимуму его общение с улицей. Кружки, бассейны, спорт – все это займет время и принесет только пользу. Главное, чтобы сам подросток получал от этого удовольствие. Тогда его не будет тянуть на пагубные временные удовольствия от сигарет, алкоголя и наркотиков.

Пять грамм – смертельная доза

В подростково – юношеском возрасте алкоголизм формируется в течение 2 – 4 лет. Для подростка пять граммов чистого спирта на один килограмм веса – смертельная доза. А так как привыкание происходит довольно быстро, то прийти к ней ребенок может уже через месяц злоупотребления. Для нежного девичьего организма алкоголь более вреден, к тому же вывести девочку из состояния зависимости труднее. На организм девочки табак действует гораздо сильнее: "вянет кожа", быстрее сипнет голос. Дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстников в умственном развитии.

Конечно, многие могут сказать, что свою голову не поставишь, что слушать подросток не будет и т.п. А кто говорил, что воспитание – это легко? Все начинается с семьи и следить за собой родители должны каждую минуту, когда они находятся рядом с ребенком. Доверие в семье и активная насыщенная жизнь помогут ребенку стать личностью с твердым внутренним стержнем и самосознанием.