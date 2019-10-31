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Секреты родителей, которые воспитали самых счастливых детей (Фото)

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Секреты родителей, которые воспитали самых счастливых детей (Фото)
18:22 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Детство - это самое необычное, потрясающее и невероятное время в нашей жизни.

  • 1

    Выделяйте им больше времени на игры

    Главная забота ребенка, по крайней мере, она такой должна быть - это играть. Да, рано или поздно в жизни любого малыша появится учеба, домашняя работа и какие-нибудь дополнительные занятия, но пока этого не произошло, пока они еще совсем маленькие - пусть играют вволю, не стоит их специально ограничивать.

    "Дети учатся самым важным жизненным урокам от других детей, а не от взрослых… От взрослых они многому или не могут научиться, или делают это с куда меньшей вероятностью", - говорит Питер Грей, профессор по детской психологии Бостонского колледжа. 

    Так что чаще разрешайте малышам пойти во двор и поиграть с другими детьми.

  • 2

    Не ссорьтесь и не устраивайте сцены в присутствии детей

    В раннем детстве мозг детей невероятно быстро развивается и накапливает информацию. И когда они видят "взрослые" проблемы и слышат их обсуждение на повышенных тонах, это может негативным образом повлиять на их хрупкое психологическое состояние, заставляя испытывать волнение и отсутствие безопасности.

    Дети не должны слышать, как взрослые ссорятся и ругаются - так что старайтесь не делать этого в их присутствии.

  • 3

    Не сравнивайте их с другими

    Одно из основных стремлений современного общества - быть успешным, и давление этого самого общества часто подталкивает нас к попыткам пробудить это желание и в наших детях. Причем как можно раньше. Оправданы эти попытки или нет, вопрос спорный, но мы можем сказать одно - не стоит этого делать, сравнивая их с другими детьми, которые якобы "лучше" их.

    Если родители начинают показывать "позитивные" черты в других детях, надеясь, что их кроха будет стремиться их перенять, результат может быть не таким успешным, как они надеются, а даже обратным. 

    Исследователи считают, что когда ребенка постоянно с кем-то сравнивают, это негативно влияет на чувство собственного достоинства и уверенность в себе.

  • 4

    Расскажите им о пользе негативных эмоций

    Начнем с очевидного - дети ведут себя по-детски, и от них не стоит ожидать взрослой сдержанности. Практически у каждого ребенка бывают спонтанные вспышки гнева, зависти, грусти и так далее. Однако не все так плохо - это поведение часто дает взрослым отличные возможности.

    Доктор Джон Готтман из Вашингтонского университета считает негативной обычную реакцию взрослых на "плохое поведение" ребенка – наказание в той или иной форме. Как он пишет в своих статьях, куда лучше дать понять ребенку, что негативные эмоции испытывают все, и что в них нет ничего странного. При этом стоит научить малыша, как конструктивно бороться с такими эмоциями и их последствиями.

  • 5

    Замечайте их усилия и достижения

    Рано или поздно ребенок достигнет возраста, в котором мы все понимаем: чтобы чего-то добиться, нужно упорно работать. Именно поэтому так важно уметь замечать, когда ребенок очень старается этого "чего-то" добиться.

    "Мы советуем родителям внимательно следить за процессами, в которые вовлечен ваш ребенок, и замечать, что именно он делает. Это поможет вам хвалить его за конкретные усилия и достижения, не отделываясь общими фразами: "ты такой умный и у тебя так хорошо все получается". Поверьте, это окажет куда более благотворное влияние на его развитие", - пишет в своих статьях о когнитивных задачах в период взросления доктор Кэрол Дуэк из Стэндфордского университета.

  • 6

    Цените семейные традиции

    Когда есть общие увлечения, занятия или ритуалы, это, как правило, хороший признак стабильной и здоровой семьи. А стабильность всегда была важным аспектом процесса взросления.

    Как считают специалисты, работающие в Институте развития ребенка, общее время, проведенное членами семьи, дает детям пять основных преимуществ: ребенок чувствует себя важным и любимым;он наблюдает за позитивными примерами поведения взрослых;у взрослых есть время понаблюдать за поведением детей и больше узнать об их сильных и слабых сторонах;ребенок может высказать свои мысли и чувства, что позволяет укрепить связь между родителями и детьми.

  • 7

    Позволяйте им рисковать

    Никто не спорит с тем, что за детьми нужен определенный присмотр, но это не значит, что взрослые должны следить за каждым вздохом и чихом ребенка. Чрезмерная опека не не сделает жизнь ребенка лучше, но и может оказать негативное влияние на его развитие.

    В статье, опубликованной в Журнале школьных психологов и советников, исследователи пишут следующее: 

    "Не заставляет ли родителей чрезмерная опека над собственными детьми и излишнее внимание к их нуждам и проблемам, занижать свои требования к ним? В результате чего дети редко сталкиваются со сложными ситуациями, они практически не учатся справляться с ними, не приобретают умение преодолевать трудности, учиться на ошибках, и прочие умения, которые могут пригодиться во взрослой жизни? Результаты наших последних исследований заставляют нас предположить, что, скорее всего, ответ на этот вопрос - "да".

  • 8

    Поощряйте в них развитие чувства личной ответственности

    И, раз уж в предыдущем пункте у нас зашла речь о чрезмерной опеке, то очень важно позволять детям выполнять то, что находится в сфере их ответственности - будь то уборка или домашняя работа. Не стоит контролировать каждый их шаг, а лишь проверять результат.

    Почему? Детские психологи считают, что чрезмерный надзор за каждым действием малыша может развить в нем уверенность в том, что он ничего не может сделать сам. Да, для развития в детях чувства ответственности и умения отвечать за свои поступки им нужно уделять внимание, поощрять, и даже время от времени наказывать, однако лучше всего это делать в качестве реакции на результат их поступков. Поверьте, постоянный надзор не приводит ни к чему хорошему.

  • 9

    Создавайте счастливые воспоминания

    В результатах экспериментального исследования, проведенного двумя профессорами из Гарварда, появилась теория, что взрослые, у которых было много хороших воспоминаний о детстве, выглядели и чувствовали себя куда счастливее и полноценнее, чем те, кто этим похвастаться не мог.

    Также исследователи отметили, что участники эксперимента со счастливыми воспоминаниями о детстве куда охотнее помогали с дополнительными вопросами и заданиями, строже осуждали неэтичное поведение и больше жертвовали на благотворительность. 

    Так что, создавая для наших детей счастливые воспоминания, мы, вполне возможно, учим их быть счастливыми и благожелательными взрослыми.

  • 10

    Будьте счастливы сами!

    Дети, словно губка, впитывают в себя все, что видят и слышат - и хорошее, и плохое. И если окружающие ребенка взрослые будут чаще улыбаться, то, скорее всего, он будет стараться подражать им и в этом.

    "Дети не могут быть счастливы, если окружающие их взрослые сами не заботятся о себе и своих отношениях", - считает Кэролин Коуэн, психолог Калифорнийского университета.

Полезные советы, как приучить малыша к порядку

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Мама, Мама и ребенок, Счастливые дети.
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