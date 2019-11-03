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Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям

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Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям
19:59 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку полезных советов малоопытным родителям, как помочь своим детям обрести уверенность в себе.

  • 1

    В ситуации, когда дети уже с ранних лет идут на развивающие занятия или подготовку к школе, родителям важно отслеживать, как формируется самооценка ребенка. Уже в 4-5 лет, когда малышу так важен положительный опыт оценивания, случайно брошенные фразы "как грязно сделано!", "сразу видно, что ты не старался" и другие могут отрицательно повлиять на чувство уверенности ребенка.

    Именно поэтому родители должны уделять внимание тому, чтобы дошкольник с малых лет приобрел здоровую самооценку и не впадал в эмоциональную зависимость от комментариев посторонних людей.

    Чтобы вам было проще подбадривать малыша, мы составили вам в помощь список из фраз, которые вселят в ребенка уверенность в своих силах.

    Ты на это способен!

    Наши слова через много лет становятся внутренним голосом наших детей. Поэтому вместо того, чтобы говорить "Ну вот, я же сказала, что ты ошибешься", сосредоточьтесь на позитивном мышлении.

    Даже если ваш ребенок ошибается, не переставайте верить в него. И постепенно он поверит в себя.

    Ваш голос внутри будет подбадривать его в самые трудные моменты жизни, даже если вас не будет рядом.

  • 2

    Это был смелый поступок

    Иногда нам надо отметить решимость ребенка в каком-либо деле именно вслух. Когда мы замечаем, что ребенок проявил смелость в каком-то деле, он тоже начинает замечать это. И начинает ценить в себе это качество.

  • 3

    Я верю в тебя

    Каждый родитель любит своего ребенка и верит в него. Не забывайте сообщать об этом малышу. Это вдохновит его на совершения.

  • 4

    Что бы ни случилось, я люблю тебя

    Этими словами мы передаем нашей кровиночке сообщение о безусловной любви.

    Ребенку важно быть уверенным в непоколебимости наших чувств, вне зависимости от оценок его личности или поступков другими людьми.

  • 5

    Давай сделаем это вместе

    Иногда каждому из нас нужна помощь или хотя бы знание о том, что эта помощь возможна.

  • 6

    Как тебе удалось добиться этого?

    Когда мы видим, что ребенок проделал сложную работу, надо попросить его рассказать, какие этапы он преодолел на пути к результату. Так мы поможем ему закрепить алгоритм действий, а также еще раз прочувствовать удовлетворение от завершенного дела.

  • 7

    Как я могу помочь?

    Если ребенок действительно застопорился в чем-то, не стесняйтесь настоять на вашей помощи.

  • 8

    Я знаю, что это сложно, но я видел, как это получалось у тебя раньше

    Когда мы показываем ребенку его успехи в прошлом, это становится для него мотивацией к его будущим свершениям.

  • 9

    Я горжусь тобой

    Эти слова выстраивают между вами особую связь, которую трудно объяснить словами.

  • 10

    Интересно, что будет, если…

    Попробуйте пробудить в ребенке исследовательский интерес. Это способ обсудить с ним его возможности (потенциал), о которых он не подозревал.

    Например, "интересно, что будет, если у тебя получится защитить в школе этот проект".

  • 11

    Хочешь попробовать что-то невозможное?

    Бросьте этим вопросом вызов себе и ребенку, попробуйте вместе добиться того, что ранее вы считали недоступным (даже если это звучит немного сумасшедшее). Вот увидите, вы найдете способ выкрутиться. И удивите и себя, и ребенка (в хорошем смысле!).

  • 12

    Новое часто кажется нам пугающим, но одновременно оно захватывает вас

    Маленькие дети, как правило, цепляются за людей и окружающую обстановку, которая им знакома. Если мы расскажем им, насколько захватывающими и радостными могут быть первые впечатления от нового дела или знакомства, то поможем им решиться выйти из зоны комфорта.

  • 13

    Я знаю, что ты стараешься изо всех сил, и я горжусь тем, какой ты усердный

    Когда мы видим, что дети отдают все силы на пути к своей цели, мы обязаны отметить их рвение.

    Ведь — жизнь это путешествие, а не пункт назначения.

  • 14

    Как тебе удалось бросить себе вызов?

    Не забывайте разговаривать о том, как люди меняются, как происходит их профессиональный и личностный рост, как важно меняться и рисковать, чтобы чего-то добиваться. С каждым испытанием и достижением чувство самооценки будет расти.

  • 15

    Повторяй за мной. Я умею это делать.

    Подбадривающие высказывания — это мощнейший мотиватор, они могут переформатировать мозг. Но когда мы не только говорим, но еще и подаем пример, эффект от высказываний возрастает во сто крат. Учитывайте это.

    И верьте в своих детей. Они достойны лучшего!

Секреты родителей, которые воспитали самых счастливых детей (Фото)

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