Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям

1 В ситуации, когда дети уже с ранних лет идут на развивающие занятия или подготовку к школе, родителям важно отслеживать, как формируется самооценка ребенка. Уже в 4-5 лет, когда малышу так важен положительный опыт оценивания, случайно брошенные фразы "как грязно сделано!", "сразу видно, что ты не старался" и другие могут отрицательно повлиять на чувство уверенности ребенка. Именно поэтому родители должны уделять внимание тому, чтобы дошкольник с малых лет приобрел здоровую самооценку и не впадал в эмоциональную зависимость от комментариев посторонних людей. Чтобы вам было проще подбадривать малыша, мы составили вам в помощь список из фраз, которые вселят в ребенка уверенность в своих силах. Ты на это способен! Наши слова через много лет становятся внутренним голосом наших детей. Поэтому вместо того, чтобы говорить "Ну вот, я же сказала, что ты ошибешься", сосредоточьтесь на позитивном мышлении. Даже если ваш ребенок ошибается, не переставайте верить в него. И постепенно он поверит в себя. Ваш голос внутри будет подбадривать его в самые трудные моменты жизни, даже если вас не будет рядом.

2 Это был смелый поступок Иногда нам надо отметить решимость ребенка в каком-либо деле именно вслух. Когда мы замечаем, что ребенок проявил смелость в каком-то деле, он тоже начинает замечать это. И начинает ценить в себе это качество.

3 Я верю в тебя Каждый родитель любит своего ребенка и верит в него. Не забывайте сообщать об этом малышу. Это вдохновит его на совершения.

4 Что бы ни случилось, я люблю тебя Этими словами мы передаем нашей кровиночке сообщение о безусловной любви. Ребенку важно быть уверенным в непоколебимости наших чувств, вне зависимости от оценок его личности или поступков другими людьми.

5 Давай сделаем это вместе Иногда каждому из нас нужна помощь или хотя бы знание о том, что эта помощь возможна.

6 Как тебе удалось добиться этого? Когда мы видим, что ребенок проделал сложную работу, надо попросить его рассказать, какие этапы он преодолел на пути к результату. Так мы поможем ему закрепить алгоритм действий, а также еще раз прочувствовать удовлетворение от завершенного дела.

7 Как я могу помочь? Если ребенок действительно застопорился в чем-то, не стесняйтесь настоять на вашей помощи.

8 Я знаю, что это сложно, но я видел, как это получалось у тебя раньше Когда мы показываем ребенку его успехи в прошлом, это становится для него мотивацией к его будущим свершениям.

9 Я горжусь тобой Эти слова выстраивают между вами особую связь, которую трудно объяснить словами.

10 Интересно, что будет, если… Попробуйте пробудить в ребенке исследовательский интерес. Это способ обсудить с ним его возможности (потенциал), о которых он не подозревал. Например, "интересно, что будет, если у тебя получится защитить в школе этот проект".

11 Хочешь попробовать что-то невозможное? Бросьте этим вопросом вызов себе и ребенку, попробуйте вместе добиться того, что ранее вы считали недоступным (даже если это звучит немного сумасшедшее). Вот увидите, вы найдете способ выкрутиться. И удивите и себя, и ребенка (в хорошем смысле!).

12 Новое часто кажется нам пугающим, но одновременно оно захватывает вас Маленькие дети, как правило, цепляются за людей и окружающую обстановку, которая им знакома. Если мы расскажем им, насколько захватывающими и радостными могут быть первые впечатления от нового дела или знакомства, то поможем им решиться выйти из зоны комфорта.

13 Я знаю, что ты стараешься изо всех сил, и я горжусь тем, какой ты усердный Когда мы видим, что дети отдают все силы на пути к своей цели, мы обязаны отметить их рвение. Ведь — жизнь это путешествие, а не пункт назначения.

14 Как тебе удалось бросить себе вызов? Не забывайте разговаривать о том, как люди меняются, как происходит их профессиональный и личностный рост, как важно меняться и рисковать, чтобы чего-то добиваться. С каждым испытанием и достижением чувство самооценки будет расти.