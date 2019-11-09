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Суббота, 09.11.2019
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Зачем ребенку нужен отец: взгляд на воспитание

Зачем ребенку нужен отец: взгляд на воспитание
21:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Конечно, мать может научить целеустремленности и решительности, честности и мужеству как девочек, так и мальчиков.

Некоторые женщины просто поставлены в такие условия, что им приходится обходиться без мужчины, поэтому они его заменяют. Однако, несмотря на мужские роли, они все равно не могут стать мужчинами. Какая бы хорошая не была мать, мальчик все равно будет идентифицировать себя только с мужчиной.

Механизм идентификации

Никто никогда не говорит мальчикам, что они должны подражать мужчинам, однако они сами безошибочно выбирают жесты и движения, присущие мужчинам. У большинства из них безошибочно срабатывает механизм соответствующей половой идентификации. Вот почему, как объясняют психологи, любому ребенку, а особенно мальчикам, в разные возрастные периоды нужен контакт с мужчиной.

Об органических связях

Существуют разные виды органической зависимости одного человека от другого. В младшем возрасте ребенку в большей степени требуется физический и эмоциональный контакт с матерью, при нарушении которого может наступить психическое неблагополучие. Ребенок еще долго нуждается в материнском тепле, в ее прикосновениях и ласке. Даже став взрослым, он будет нуждаться в материнской любви. Подобная связь бывает у ребенка и с отцом, но, чаще всего, в тех случаях, когда по каким-либо причинам тот вынужден заменить ему мать.

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Как воспринимаются папы

Обычно отцы воспринимаются детьми иначе. Какие ощущения должны быть в норме? От мужчины в семье должна исходить сила, вызывающая чувство защищенности и неуязвимости. Если мать для ребенка становится источником жизни и тепла, то отец должен стать первым старшим другом и убежищем. Вот почему детям нужен мужчина, и если он есть в семье, то ребенок не чувствует себя обездоленным. С отцом не страшно, он защитит от темноты, злой собаки, соседского хулигана.

Многие дети, особенно те, у кого не было в семье мужчины, в подростковом периоде становятся излишне «колючими» с преувеличенной склонностью к самозащите без особой надобности в ней. В этом трудном возрасте ребенку нужен отец в роли старшего друга, которого он уважает, на которого хочет быть похожим.

Нельзя насмехаться над ребенком

Бывает, что рассердившись на ребенка, отец начинает выражать свое недовольство в виде насмешек над ним. Этого нельзя делать, так как дети не должны чувствовать себя униженными. Насмешки слишком болезненно воспринимаются как мальчиками, так и девочками.

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Детям не хватает общения

Мужчины часто спешат по своим делам, у них приятельские встречи, рыбалка, футбол, пиво... Они проходят мимо своих детей, которые провожают их взглядом... А потом отцы будут пожинать плоды своего безразличного отношения к детям. Мужчинам необходимо понять, что они нужны детям любого возраста, очень им нужны. Их ждут и дочери и сыновья, которым так не хватает общения с отцами. Возможно, положительное мужское влияние поможет им найти свое место в этой жизни.

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Дети, Отец, Родители, Папа.
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