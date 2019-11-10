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Спасают от смерти: польза пищевых добавок младенцу

Спасают от смерти: польза пищевых добавок младенцу
10:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Пищевые добавки значительно снижают детскую смертность

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, показывает, что введение в рацион детей пищевых добавок, богатых витаминами, жирными кислотами и минералами, снижает уровень детской смертности.

Статья об этом опубликована в American Journal of Clinical Nutrition.

В своей работе американские ученые рассмотрели данные 18 исследований на тему качества питаний, проведенные в 11 странах мира. В первичном анализе данных использовались 13 из этих работ, включающие в себя данные по 34051 ребенку. Метаанализ показали, что в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения пищевые добавки могут на 27% снизить смертность у детей в возрасте от 6 до 24 месяцев.

"Результаты показывают, что пищевые добавки могут не только на предотвращать задержку роста, истощение и недоедание. По нашей оценке, на каждых 227 детей, получающих добавки, приходится один ребенок, которого [эти добавки] спасли от смерти", — говорит Кристина Стюарт, одна из авторов работы.

Пищевые добавки, эффект применения которых оценивался в метаанализе, обычно состоят из смеси бобовых (арахиса, чечевицы или нутовой пасты) с добавлением сухого молока, масла и полного набора витаминов и минералов, необходимых детям. "Представьте себе крошечную упаковку обогащенного арахисового масла, в которой всего 100 калорий", — объясняет Стюарт. — Достаточно намазать им один кусок хлеба или смешать это масло с другими продуктами". Подобные добавки вполне доступны в бедных и развивающихся странах.

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Предыдущие работы неоднократно показывали положительный эффект применения пищевых добавок на рост и развитие детей, но метаанализ, проведенный Стюарт и ее коллегами, впервые демонстрирует взаимосвязь между добавками и детской смертностью. Ежегодно в мире умирают порядка 5,5 миллионов детей в возрасте до 5 лет, и большинство из них — от предотвратимых причин. Разработка максимально доступных и эффективных пищевых добавок позволит уменьшить этот показатель.

Особенности питания влияют на очень многие факторы. Так, ученые из Мичиганского университета определили, что питание более важно для прочности костей, чем физические тренировки. Другая команда американских исследователей установила, что здоровая пища предотвращает развитие тугоухости и глухоты у женщин.

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Питание, Дети, Ребенок, Родители, Младенец.
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