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Недоношенные младенцы темпераментом похожи на детей-сирот

Недоношенные младенцы темпераментом похожи на детей-сирот
22:17 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Проблемы в младенчестве могут влиять на способность к произвольному контролю как минимум до младших классов.

Исследователи из Университета Уорика, Университета Теннесси, Университета Саутгемптона и Королевского колледжа Лондона обнаружили, что преждевременно родившиеся дети (до 32 недели беременности) или с очень низким весом при рождении (до 1500 граммов) испытывали сложности в произвольном контроле, схожие с теми, какие возникают у лишенных семьи детей.

Произвольный контроль — свойство человеческого темперамента. Этот термин обозначает способность к самостоятельной регуляции эмоциональных реакций и поведения, как ко «включению», так и к торможению действий и реакций. Отсутствие возможности в достаточной мере себя контролировать мешает ребенку нормально учиться, социализироваться, а в будущем работать и полноценно жить. 

Проблемы детей, связанные с депривацией семейных отношений (брошенных, из неблагополучных семей, помещенных в раннем возрасте в детские дома или подобные учреждения), давно известны. Многие работы описывают влияние такой депривации на развитие различных личностных и когнитивных функций. Также известно, что недоношенные и маловесные дети попадают в группы риска по различным психологическим проблемам, поэтому работа, опубликованная в журнале Development and Psychopathology, может помочь выяснить, какие механизмы потери самоконтроля включаются у этих детей.

Ученые сравнили четыре группы детей. Для этого они использовали данные двух исследований — Баварского лонгитюдного исследования и румыно-английского исследования детей-сирот. В первую группу входили дети, родившиеся сильно недоношенными или с очень малым весом. Во вторую — дети, оставшиеся как минимум на полгода без опеки любящих и заботливых опекунов. В третью — 311 обычных детей, родившихся в положенный срок и со средней массой тела, а в четвертую — 52 сироты, которых сразу усыновили.

Оказалось, первые две группы имели примерно одинаковые проблемы с произвольным контролем, отличаясь от третьей и четвертой. Эти различия присутствовали у детей, даже когда им было по шесть лет.

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Авторы отмечают, что проблемы с самоконтролем носят выраженный и длительный характер и могут наложить отпечаток на всю последующую жизнь таких людей. Они предполагают, что ранняя коррекция, направленная на улучшение навыков произвольного контроля, может быть важна как для депривированных, так и для недоношенных и маловесных при рождении детей. Чем раньше родители или опекуны обратят внимание на эту сторону их жизни, тем лучше будет эффект. 

Ученые отмечают, что последующие работы должны установить, какие изменения происходят у таких детей на нейрофизиологическом уровне. Это может помочь более полно выяснить биологический механизм, лежащий в основе нарушения произвольного контроля, и помочь в коррекции.

В более раннем исследовании ученые из Университета штата Огайо выяснили, что дети замечают гораздо больше, чем взрослые, а глобальный опрос, проведенный британскими учеными, показал, что дети перестают верить в Деда Мороза.

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Исследование, Ученые, Темперамент, Младенцы, Сироты, Мама и ребенок, Недоношенные дети, маловесные младенцы.
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