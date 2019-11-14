"Плохой холестерин" у младенцев приводит к психическим и социальным проблемам

"Хороший холестерин" связали с лучшими успехами в учебе и социальном взаимодействии.

Ученые из Стэнфорда и Университета Денвера изучили, как липидный профиль младенцев — соотношение уровней триглицеридов и холестеринов в крови — влияют на их жизнь в долгосрочной перспективе. Свою работу они опубликовали в издании Psychological Science.

Авторы воспользовались текущим лонгитюдным британским исследованием. В нем отслеживают различные параметры здоровья детей из города Брэдфорд, рожденных с 2007 по 2010 год. Ученые проанализировали данные 1369 детей этого лонгитюда, на промежутке от нуля до пяти лет. Выборка была разнообразной по возрасту и национальному составу матерей. Оказалось, взятый при рождении анализ крови обладает предсказательной способностью. Его показатели укажут, как этих детей оценят учителя по нескольким психологическим характеристикам через пять лет: степень их эмоциональной регуляции, самосознания и навыков социального взаимодействия.

В три года этих детей их матери должны были оценить, насколько здоров их малыш, а еще через один-два года развернутый опросник заполняли их преподаватели. Учителя должны были оценить развитие ребенка по каждому параметру в вариантах "ниже среднего", "на уровне ожиданий" или выше этого уровня.

Авторы выяснили, что дети, у которых в пуповинной крови нашли высокий уровень "хорошего холестерина" (липопротеинов высокой плотности), в будущем лучше оценивались их учителями по вышеуказанным психологическим параметрам. А те, у кого в этой крови было много триглицеридов и "плохого холестерина" (липопротеинов очень низкой плотности), с большей вероятностью получали низкие оценки учителей по социальному и эмоциональному развитию. Корреляция сохранялась в равной степени у мальчиков и девочек и не зависела от принадлежности к какой-либо этнической группе.

Триглицериды — жиры, известные тем, что при высоком уровне в крови человека могут повышать риск инсульта и сердечных заболеваний. Холестерин, который давно пугает каждого решившего питаться правильно, делится на липопротеины высокой и низкой плотности. Первые помогают организму удалять жировые бляшки со стенок артерий, снижая риск атеросклероза, а избыток вторых повышает риск многих заболеваний, в том числе атеросклероза.

Авторы отмечают, что их результаты не доказывают причинно-следственной связи, а лишь указывают на корреляцию. Нельзя утверждать, что именно соответствующее соотношение разных видов липидов со временем приводит к психологическим проблемам. Но, пользуясь этими данными, можно в будущем наметить направление новых работ. Могут ли липиды быть частью механизма, который приводит к проблемам психологического здоровья и социализации?

"Если это будет воспроизведено в других исследованиях, можно будет предположить, что липидные профили при рождении способны сыграть роль в выявлении детей, которые могут подвергаться повышенному риску психологических проблем в дальнейшем, что позволит медработникам вмешаться на раннем этапе. <…> Это также открывает возможность того, что липиды могут быть новым механизмом, который необходимо учитывать при попытке понять, что вызывает проблемы с психическим здоровьем", — говорит автор работы Эрика М. Манчак.