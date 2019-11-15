Как привить интерес у ребенка к английскому с помощью рисования (Фото)

1 Давно доказано, что дети гораздо легче усваивают материал, если он преподносится в игровой форме. Так легче удержать внимание малыша, вовлечь его в процесс. Есть несколько интересных способов тренировать навыки английской речи при помощи рисования. Этот процесс увлекает и расслабляет. Попробуйте повторить их вместе с вашим ребенком. 5 лучших способов учить ребенка английскому языку при помощи рисования: Тренируем навыки письма с музыкой и рисованием Если ваш малыш любит рисовать, предложите ему подписывать работы английскими словами. Можно написать, что именно изображено на рисунке, а можно придумать название картине в целом. Так ребенок запомнит английские слова визуально, выучит их перевод и написание. Пока малыш рисует - включите ему детскую песню на английском языке и попросите нарисовать любые ассоциации, которые у него возникнут с этой мелодией. Так можно проделать несколько раз и получить серию рисунков. Затем вместе с малышом придумайте историю, чтобы связать их вместе, и запишите. На английском, разумеется.

2 Тренируем устную речь и рассказываем истории Возьмите несколько рисунков ребенка, попросите его устно описать английскими словами, что там изображено. Если малыш знает только отдельные слова, пусть называет их. Детей постарше можно попросить составлять предложения. Также можно помочь ребенку составить устную историю на основе нескольких рисунков. Можно заодно потренировать собственные навыки английской речи. Выберите какую-либо картинку в книжке, но не показывайте ее ребенку. Объясните по-английски, что на ней изображено, и пусть малыш попробует угадать и нарисовать то, что пришло ему в голову. Затем поменяетесь ролями.

3 Аудирование - учимся слушать и понимать Прочитайте ребенку на английском небольшой отрывок из книги, которая ему знакома. Малыш должен нарисовать то, о чем вы только что читали. Важно хвалить его старания и не заставлять делать через силу. Если ребенок устал или говорит, что ничего не понял из прочитанного и ассоциаций не возникает, то занятие лучше перенести. Можете попробовать более простой вариант аудирования: называйте отдельные слова, а ребенок пусть рисует то, что вы назвали. Затем рисунки можно обсудить: проговорить, какие цвета использованы, какие функции выполняет то, что нарисовано. Если на рисунках ребенка, например, изображено несколько зверей, вы можете описывать как ведет себя один из них. Пусть ребенок угадает, о ком идет речь.

4 Учим новые слова с помощью рисунков Выберите 10 новых слов, каждое из них напишите внизу отдельного листа бумаги. Объясните ребенку, что означают эти слова, затем пусть он нарисует это. Таким образом слова гораздо лучше отложатся в его памяти, чем при обычном запоминании. Будет занимательно, если все 10 слов вы подберете на одну тему. Затем по мотивам рисунков можно будет составить небольшую историю.