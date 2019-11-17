Золото нации: основные принципы воспитания детей в израильской семье (Фото)

Воспитание детей в Израиле существенно отличается от опыта других стран.

Детский быт и отношение к материнству здесь в корне разнится с тем, что мы привыкли видеть. Тем не менее, отношение евреев к детям позволяет последним расти в обстановке счастья, а мамам — сохранять спокойствие и не гнаться за иллюзорными идеалами.

Воспитание по-еврейски: когда "можно" и "нельзя"

Мечта любой мамы, выросшей на территориях постсоветского пространства, - послушный, спокойный ребенок, который всегда ведет себя подобающе. Однако в Израиле таких детей вы не найдете из-за отсутствия так называемой "дрессуры".Основное правило воспитания еврейский детей и главная особенность ведения быта с детьми – малышам можно практически все, что не опасно для здоровья ребенка и окружающих.

Детям можно и нужно кушать все и самостоятельно

Вы вполне наверняка встретите в любом из израильских кафе годовалого малыша, который будет самостоятельно сидеть в детском стуле и кушать еду без посторонней помощи. Детей в Израиле с раннего возраста приучают питаться самостоятельно разнообразными продуктами, практически идентичными тем, которые потребляют родители. Этот момент становится для евреев временем, когда они обучает своих детей быть самостоятельными. Да и маме проще, нет нужды кормить малыша из ложки до двух лет.

Сквозняки и холодный пол вовсе не пугают

В Израиле во многих квартирах можно увидеть кафельную плитку, которую не покрывают коврами. Именно поэтому дети с младенчества привыкают бегать по такому полу без обуви. Более того, ни одна израильская мама не станет волноваться из-за сквозняка, так как для них это сущие пустяки, которые, как и холодный пол, вовсе не влияют на самочувствие ребенка.

Внешний вид не главное!

Ребенок в штанах с засохшей грязью, слегка растянутая футболка, свисающие сопли – все это абсолютно нормально для израильских детей, так как растрепанность вполне естественна для малыша. Достигнуть опрятности во внешнем виде маленького ребенка можно только ценой титанических усилий мамы. А для израильской женщины материнство – это радость, а не жертвенность.

Чем активнее, тем лучше

Израильские дети очень активные, они вечно бегают, прыгают, играют, все сносят на своем пути, а мамы же спокойно это позволяют, не читая ежеминутных нотаций "сядь, успокойся, хватит". Дети – это дети, у них потребность бегать и прыгать, когда еще они смогут это делать, если не сейчас.