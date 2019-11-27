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Среда, 27.11.2019
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Не все всегда бывает гладко: мифы семейной жизни

Не все всегда бывает гладко: мифы семейной жизни
22:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Если иногда не упоминать всех деталей, можно сберечь много нервов друг другу.

Американские психологи рассказали, какие популярные мифы о семейной жизни не работают. Некоторые правила, которых часто советуют придерживаться ради крепких отношений в браке, на самом деле можно и иногда нужно нарушать, сообщили специалисты.

Эксперты назвали мифом утверждение о том, что женщина должна быть слабой для своего мужа. От взрослого человека ждут сознательности и умения решать разные проблемы, а стремление казаться слабой может перерасти в чрезмерную инфантильность, предостерегли они.

Можно ли лгать своей второй половинке? Многие скажут, что нет и никогда. Но, как отмечают специалисты, свойство лгать присуще всем людям, поэтому требовать полного отсутствия лжи нереалистично. Более того, психологи утверждают: если иногда не упоминать всех нюансов и деталей, можно сберечь много нервов друг другу.

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Совместный досуг должен быть таковым только когда оба партнера этого действительно хотят. И супругам совсем не обязательно, для счастливого брака проводить время вместе. Когда у мужа и жены есть время и возможности для реализации собственных интересов, это способствует удовлетворенности жизнью и снимает напряженность в атмосфере семьи, подчеркнули психологи. Специалисты заявили, что будет только лучше, если супруги время от времени смогут «отдыхать» друг от друга».

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Семья, Советы, Мифы, Семейная жизнь.
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