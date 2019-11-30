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Что стоит принять во внимание родителям, если речь идет о самооценке у ребенка (Фото)

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Что стоит принять во внимание родителям, если речь идет о самооценке у ребенка (Фото)
19:17 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Часто родители жалуются, что их ребенок агрессивен, эгоистичен, думает, что ему море по колено или наоборот, что у него ничего не получится.

  • 1

    Виной неправильное воспитание и самооценка. Как найти золотую середину? Если родители думающие и читающие, проблем у ребенка будет гораздо меньше. Поскольку, если разобраться в детской психологии: в каждом возрасте у самооценки свои особенности и законы. Другое дело, если родители настолько принципиальны, что не прислушиваются к мнению педагогов и психологов. А это, конечно, зря! Ведь если не проработать свои ошибки воспитания, то ребенок не будет счастлив ни в детстве, ни потом не станет успешным во взрослой жизни.

  • 2

    Самооценка дошкольника

    Если у малыша самооценка завышена, то он будет пытаться обратить на себя внимание, требовать, конфликтовать, пытаться управлять всеми вокруг, ибо прав для самого себя всегда и во всем.

    Завышенная самооценка для дошкольника — это норма. Возрастная, хорошая, качественная норма, с которой не нужно бороться. 

  • 3

    Ошибки родителей. Родители напротив ставят границы, учат ребенка их соблюдать. Заниженная самооценка у дошкольника – это уже проблема, потому что с возрастом она обычно сама не вырастает, как хвост у ящерицы, а скорее наоборот. Дошкольник с заниженной самооценкой будет тревожен, не уверен в себе, обидчив и недоверчив.

    При каждой попытке родителей увлечь чем-то ребенка он: отнекивается, боясь неудачи.

  • 4

    Как необходимо воспитывать. Расширяйте эмоциональный кругозор ребенка, чтобы он понял, как это — прислушиваться к мнению окружающих, уважать их чувства и желания. Но ни в коем случае не топите его самооценку — поверьте, она и без ваших усилий рухнет чуть позже, дайте ему насладиться чувством, что "я лучше всех, самый сильный и самый красивый".

  • 5

    Причины заниженной самооценки у дошкольников

    Постоянная критика со стороны родителей или других значимых взрослых.

    Недостаток родительского внимания (в частности, отсутствие совместного времени, отпуска, выходных).

    Пример взрослого-неудачника перед глазами (например, папа, сидящий целыми днями на диване, и мама, которая постоянно попрекает мужа).

    Частое сравнение с другими детьми, демонстрация их успеха и противопоставление неудачам или "плохому поведению" ребенка. Сравнение с братьями и сестрами ухудшает ситуацию.

  • 6

    Как поддержать самооценку, если она занижена

    Не бойтесь хвалить, поддерживать, поощрять и одобрять

    Хвалите за действие: ищите интересное в каждом рисунке, достижения в каждом действии.

    Важными словами должны быть: я верю, что ты справишься, я уверен, что у тебя получится.

    Не стоит критиковать личность вообще. Критику действиям вполне можно оставить. Но на 1 критику нужно не забыть 5 раз похвалить ребенка.

    Избавьтесь от советских ярлыков: нытик, дуреха, плакса, грязнуля, неряха.

    Восхищаемся всем, чего достиг ребенок, будь то катание на самокате, сборка лего, плетение фенечек.

    Необходимо поддерживать любое увлечение малыша: катаемся наперегонки, отдаем на кружок по лего-конструированию, пробуем продавать фенечки в инстаграме. Таким образом мы показываем ребенку, что верим в него, что то, чем он занимается и в чем он успешен, интересно.

    Давайте поручения. Много, но мелких: по дому, по хозяйству, по силам и по настроению. Обычно дети в этом возрасте очень любят взрослые дела: выкидывать мусор, резать овощи, мыть полы, чинить стул, закручивая отверткой болтик. Каждый раз говорим спасибо, хвалим, рассказываем вечером папе погромче о том, какой золотой ребенок вам подарен Богом!

  • 7

    Как протестировать самооценку дошкольника и школьника

    Самый простой и распространенный тест – "Лесенка". Нарисуйте на чистом листе бумаги лестницу из 7 ступенек или попросите ребенка сделать это.

    Расскажите ребенку, что на самой верхней ступеньке стоят лучшие дети, на средних (показываем 2-3) – хорошие детки, ниже (4-5) – ни плохие, ни хорошие, а последние, нижние ступеньки (6-7) для плохих детей. 

    Задайте вопрос: на какую ступеньку поставил ты бы себя? Почему?

  • 8

    Результаты:

    1 ступенька – завышенная самооценка (помним, что это возрастная норма для дошкольников, но не школьников).

    2 – слегка завышенная (тем более норма для дошкольников).

    3 – адекватная самооценка (погладили по голове и себя, и ребенка).

    4 – слегка заниженная (корректируем воспитание).

    5, 6 – заниженная самооценка (на всякий случай проведите тестирование через несколько дней повторно, чтобы исключить ситуативное снижение – поругался с мамой, подрался на улице, неприятности в школе/садике).

    7 – критически низкая самооценка (проконсультируйтесь с психологом).

    Можно также использовать для тестирования методику "Имя": предложите придумать себе имя, которое он бы хотел иметь, или может оставить свое, если хочется.

    Спросите, что нравится в новом или своем имени. Отказ от собственного имени говорит о низкой самооценке и недовольстве собой, а уверенное заявление, что мое имя самое лучшее, свидетельствует об обратном.

Навсегда погружаются во тьму забвения: почему детские воспоминания стираются?

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Дети, Ребенок, Самооценка, Воспитание, Мама и ребенок, Как воспитать ребенка, Самооценка у школьника, Самооценка у дошкольника.
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