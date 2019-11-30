Что стоит принять во внимание родителям, если речь идет о самооценке у ребенка (Фото)

1 Виной неправильное воспитание и самооценка. Как найти золотую середину? Если родители думающие и читающие, проблем у ребенка будет гораздо меньше. Поскольку, если разобраться в детской психологии: в каждом возрасте у самооценки свои особенности и законы. Другое дело, если родители настолько принципиальны, что не прислушиваются к мнению педагогов и психологов. А это, конечно, зря! Ведь если не проработать свои ошибки воспитания, то ребенок не будет счастлив ни в детстве, ни потом не станет успешным во взрослой жизни.

2 Самооценка дошкольника Если у малыша самооценка завышена, то он будет пытаться обратить на себя внимание, требовать, конфликтовать, пытаться управлять всеми вокруг, ибо прав для самого себя всегда и во всем. Завышенная самооценка для дошкольника — это норма. Возрастная, хорошая, качественная норма, с которой не нужно бороться.

3 Ошибки родителей. Родители напротив ставят границы, учат ребенка их соблюдать. Заниженная самооценка у дошкольника – это уже проблема, потому что с возрастом она обычно сама не вырастает, как хвост у ящерицы, а скорее наоборот. Дошкольник с заниженной самооценкой будет тревожен, не уверен в себе, обидчив и недоверчив. При каждой попытке родителей увлечь чем-то ребенка он: отнекивается, боясь неудачи.

4 Как необходимо воспитывать. Расширяйте эмоциональный кругозор ребенка, чтобы он понял, как это — прислушиваться к мнению окружающих, уважать их чувства и желания. Но ни в коем случае не топите его самооценку — поверьте, она и без ваших усилий рухнет чуть позже, дайте ему насладиться чувством, что "я лучше всех, самый сильный и самый красивый".

5 Причины заниженной самооценки у дошкольников Постоянная критика со стороны родителей или других значимых взрослых. Недостаток родительского внимания (в частности, отсутствие совместного времени, отпуска, выходных). Пример взрослого-неудачника перед глазами (например, папа, сидящий целыми днями на диване, и мама, которая постоянно попрекает мужа). Частое сравнение с другими детьми, демонстрация их успеха и противопоставление неудачам или "плохому поведению" ребенка. Сравнение с братьями и сестрами ухудшает ситуацию.

6 Как поддержать самооценку, если она занижена Не бойтесь хвалить, поддерживать, поощрять и одобрять Хвалите за действие: ищите интересное в каждом рисунке, достижения в каждом действии. Важными словами должны быть: я верю, что ты справишься, я уверен, что у тебя получится. Не стоит критиковать личность вообще. Критику действиям вполне можно оставить. Но на 1 критику нужно не забыть 5 раз похвалить ребенка. Избавьтесь от советских ярлыков: нытик, дуреха, плакса, грязнуля, неряха. Восхищаемся всем, чего достиг ребенок, будь то катание на самокате, сборка лего, плетение фенечек. Необходимо поддерживать любое увлечение малыша: катаемся наперегонки, отдаем на кружок по лего-конструированию, пробуем продавать фенечки в инстаграме. Таким образом мы показываем ребенку, что верим в него, что то, чем он занимается и в чем он успешен, интересно. Давайте поручения. Много, но мелких: по дому, по хозяйству, по силам и по настроению. Обычно дети в этом возрасте очень любят взрослые дела: выкидывать мусор, резать овощи, мыть полы, чинить стул, закручивая отверткой болтик. Каждый раз говорим спасибо, хвалим, рассказываем вечером папе погромче о том, какой золотой ребенок вам подарен Богом!

7 Как протестировать самооценку дошкольника и школьника Самый простой и распространенный тест – "Лесенка". Нарисуйте на чистом листе бумаги лестницу из 7 ступенек или попросите ребенка сделать это. Расскажите ребенку, что на самой верхней ступеньке стоят лучшие дети, на средних (показываем 2-3) – хорошие детки, ниже (4-5) – ни плохие, ни хорошие, а последние, нижние ступеньки (6-7) для плохих детей. Задайте вопрос: на какую ступеньку поставил ты бы себя? Почему?