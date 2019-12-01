Как стать супергероем для своей дочери: лучшие советы для отцов (Фото)

1 На самом деле современное прогрессивное воспитание предполагает, что оно идентично для мальчиков и девочек. И те, и другие, прежде всего, должны расти в любви, понимании и поддержке. Их интересы нужно уважать, таланты - помогать раскрыть, ошибки - учить исправлять. Помните, что то, что вы одного или разного пола с ребенком, совсем не означает, что вам легче или труднее будет его воспитать. В родительстве взрослые часто попадают под действие стереотипов. Но растить девочку - это не только плести ей косички, наряжать в платья и отгонять кавалеров. Вот несколько принципов, которые должен запомнить каждый отец, у которого есть дочка. Сохранять справедливую позицию В паре родителей маме обычно достается роль строгого. Она запрещает, контролирует, наказывает, устанавливает рамки, наделяет обязанностями. Отцы, в свою очередь, бывают двух видов: 1) все разрешает - в отличие от мамы, ребенок легко им манипулирует, 2) папа-наказание, который "вот придет отец - получишь", его дети боятся как огня. Этих крайностей нужно избегать. Папа в семье должен занимать позицию строгого, но справедливого. То есть когда надо - наказать, когда надо - поощрить, не поддаваясь на слезы и манипуляции маленькой принцессы, а также всегда сдерживать свое слово.

2 Поддерживать "девчачьи" игры Пока у вас не появится собственная дочь, вам кажется, что все эти игры в куклы, чаепития, наряды и прически - это вообще не про вас. Но на самом деле отцы - отличные союзники в подобных играх. Мама для дочки и так эталон красоты, а вот над прической папы ей будет очень интересно потрудиться. К тому же у папы немного другой ход мыслей, и даже чаепитие с куклами он превратит в новую забаву. Девочке очень нужна поддержка отца - главного мужчины ее жизни на этом этапе. И разделять ее интересы в играх - одно из таких проявлений.

3 Создавать доверительные отношения Ваша роль как отца не должна заключаться в надзирательстве за дочкой. Если у вас будут доверительные отношения, то меньше вероятность бунта в подростковом периоде и расшатанных родительских нервов от того, что дочь неизвестно где и неизвестно с кем. Доверие, принятие и безусловная любовь - гарантия того, что у вас на всю жизнь сохранятся с дочкой отличные взаимоотношения и она перенесет их и в собственную семью.

4 Ухаживать за девочкой Это частая картина анекдотов, шуток и скетчей - папа, который не умеет ни одеть дочку, ни причесать, ни искупать. На самом деле это простые родительские обязанности, которые нужно уметь выполнять независимо от пола ребенка. Правила женской гигиены очень простые - поинтересуйтесь ими у жены. Сделать дочке прическу - тоже задача не особо хитрая. Достаточно ее расчесать и при наличии длинных волос завязать 1-2 хвостика. Папа должен уметь одеть девочку по погоде, знать, где лежат ее вещи, что она любит есть.

5 Пояснять мужскую психологию Если между вами и дочкой есть доверие, то именно ваши слова будут ключевыми, когда у нее появятся первые чувства к противоположному полу. Обычно это случается в том возрасте, когда мальчики ещё вообще не готовы ни к каким чувствам. И задача отца тут выступить с мужской стороны и тактично объяснить ситуацию. Чем старше девочка - тем аккуратнее стоит подбирать выражения. Просто забраковать ее выбор - не вариант, так доверие к вам быстро улетучится. Имейте уважение к ее выбору и отвечайте именно на те вопросы, которые она вам задаёт.

6 Делать комплименты Для девочки чувство собственной значимости и красоты начинается больше с одобрения отца, чем матери. Именно он как мужчина больше понимает, по ее мнению, в женской красоте и талантах. А потому не переставайте придумывать все новые комплименты. Даже если она уже вся в пирсинге и татуировках, а вам это, мягко говоря, не по душе.

7 Поддерживать диалог Если дочка решила с вами чем-то поделиться - проблемами с подругами, какими-то личными переживаниями - не нужно закатывать глаза, отсылать ее к маме и ссылаться на собственную занятость. Если ребенок пришел открыть вам душу - гордитесь полученным доверием и максимально внимательно выслушайте, о чем вам говорят. Даже если вам пересказывают сюжет мультика - нужно выслушать и проникнуться, да. С маленьких разговоров начинается большая привязанность.

8 Разбираться в ее интересах Каждое поколение любит свою музыку, фильмы, своих героев. Вам не обязательно любить то же, что и ваши дети. Но если вы хотите быть не "предками", а прогрессивными родителями, которые на одной волне со своими детьми, то стоит узнать побольше об их интересах. Будьте в курсе современной музыки, следите за тем, кто кумиры у вашей дочки. Это поможет лучше понять ее в любом возрасте, легче найти подход и точки соприкосновения.

9 Участвовать в школьной жизни дочки Традиционно на все школьные собрания ходят мамы. И уроки делают мамы, и поделки, и портфель собирают, и дневник проверяют. Папу обычно стараются не озадачивать этой темой. В итоге не все папы помнят, в каком классе учится ребенок, понятия не имеют, что она там учит, какие у нее одноклассники, есть ли друзья и т.д. Но школа занимает значительную часть в жизни ребенка десяток лет - хорошо бы папе разбираться, что в ней происходит, чтобы заслужить доверие и показать свой интерес к дочери.