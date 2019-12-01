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Как стать супергероем для своей дочери: лучшие советы для отцов (Фото)

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Как стать супергероем для своей дочери: лучшие советы для отцов (Фото)
16:13 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Часто мужчины хотят иметь сына, а не дочь? Может, потому, что не знают, как правильно ее воспитывать.

  • 1

    На самом деле современное прогрессивное воспитание предполагает, что оно идентично для мальчиков и девочек. И те, и другие, прежде всего, должны расти в любви, понимании и поддержке. Их интересы нужно уважать, таланты - помогать раскрыть, ошибки - учить исправлять. Помните, что то, что вы одного или разного пола с ребенком, совсем не означает, что вам легче или труднее будет его воспитать. В родительстве взрослые часто попадают под действие стереотипов. Но растить девочку - это не только плести ей косички, наряжать в платья и отгонять кавалеров. Вот несколько принципов, которые должен запомнить каждый отец, у которого есть дочка.

    Сохранять справедливую позицию

    В паре родителей маме обычно достается роль строгого. Она запрещает, контролирует, наказывает, устанавливает рамки, наделяет обязанностями. Отцы, в свою очередь, бывают двух видов:

    1) все разрешает - в отличие от мамы, ребенок легко им манипулирует,

    2) папа-наказание, который "вот придет отец - получишь", его дети боятся как огня.

    Этих крайностей нужно избегать. Папа в семье должен занимать позицию строгого, но справедливого. То есть когда надо - наказать, когда надо - поощрить, не поддаваясь на слезы и манипуляции маленькой принцессы, а также всегда сдерживать свое слово.

  • 2

    Поддерживать "девчачьи" игры

    Пока у вас не появится собственная дочь, вам кажется, что все эти игры в куклы, чаепития, наряды и прически - это вообще не про вас. Но на самом деле отцы - отличные союзники в подобных играх. Мама для дочки и так эталон красоты, а вот над прической папы ей будет очень интересно потрудиться. К тому же у папы немного другой ход мыслей, и даже чаепитие с куклами он превратит в новую забаву. Девочке очень нужна поддержка отца - главного мужчины ее жизни на этом этапе. И разделять ее интересы в играх - одно из таких проявлений.

  • 3

    Создавать доверительные отношения

    Ваша роль как отца не должна заключаться в надзирательстве за дочкой. Если у вас будут доверительные отношения, то меньше вероятность бунта в подростковом периоде и расшатанных родительских нервов от того, что дочь неизвестно где и неизвестно с кем. Доверие, принятие и безусловная любовь - гарантия того, что у вас на всю жизнь сохранятся с дочкой отличные взаимоотношения и она перенесет их и в собственную семью.

  • 4

    Ухаживать за девочкой

    Это частая картина анекдотов, шуток и скетчей - папа, который не умеет ни одеть дочку, ни причесать, ни искупать. На самом деле это простые родительские обязанности, которые нужно уметь выполнять независимо от пола ребенка. Правила женской гигиены очень простые - поинтересуйтесь ими у жены.

    Сделать дочке прическу - тоже задача не особо хитрая. Достаточно ее расчесать и при наличии длинных волос завязать 1-2 хвостика. Папа должен уметь одеть девочку по погоде, знать, где лежат ее вещи, что она любит есть.

  • 5

    Пояснять мужскую психологию

    Если между вами и дочкой есть доверие, то именно ваши слова будут ключевыми, когда у нее появятся первые чувства к противоположному полу. Обычно это случается в том возрасте, когда мальчики ещё вообще не готовы ни к каким чувствам.

    И задача отца тут выступить с мужской стороны и тактично объяснить ситуацию. Чем старше девочка - тем аккуратнее стоит подбирать выражения. Просто забраковать ее выбор - не вариант, так доверие к вам быстро улетучится. Имейте уважение к ее выбору и отвечайте именно на те вопросы, которые она вам задаёт.

  • 6

    Делать комплименты

    Для девочки чувство собственной значимости и красоты начинается больше с одобрения отца, чем матери. Именно он как мужчина больше понимает, по ее мнению, в женской красоте и талантах. А потому не переставайте придумывать все новые комплименты. Даже если она уже вся в пирсинге и татуировках, а вам это, мягко говоря, не по душе.

  • 7

    Поддерживать диалог

    Если дочка решила с вами чем-то поделиться - проблемами с подругами, какими-то личными переживаниями - не нужно закатывать глаза, отсылать ее к маме и ссылаться на собственную занятость. Если ребенок пришел открыть вам душу - гордитесь полученным доверием и максимально внимательно выслушайте, о чем вам говорят. Даже если вам пересказывают сюжет мультика - нужно выслушать и проникнуться, да. С маленьких разговоров начинается большая привязанность.

  • 8

    Разбираться в ее интересах

    Каждое поколение любит свою музыку, фильмы, своих героев. Вам не обязательно любить то же, что и ваши дети. Но если вы хотите быть не "предками", а прогрессивными родителями, которые на одной волне со своими детьми, то стоит узнать побольше об их интересах. Будьте в курсе современной музыки, следите за тем, кто кумиры у вашей дочки. Это поможет лучше понять ее в любом возрасте, легче найти подход и точки соприкосновения.

  • 9

    Участвовать в школьной жизни дочки

    Традиционно на все школьные собрания ходят мамы. И уроки делают мамы, и поделки, и портфель собирают, и дневник проверяют. Папу обычно стараются не озадачивать этой темой. В итоге не все папы помнят, в каком классе учится ребенок, понятия не имеют, что она там учит, какие у нее одноклассники, есть ли друзья и т.д.

    Но школа занимает значительную часть в жизни ребенка десяток лет - хорошо бы папе разбираться, что в ней происходит, чтобы заслужить доверие и показать свой интерес к дочери.

  • 10

    Проводить время только вдвоем

    Психологи уже давно дают один и тот же совет: родители должны регулярно проводить время наедине с каждым из своих детей. Пусть это будет не целый день, а несколько часов, например. Но это будет время только для вас и дочки. Оно нужно для того, чтобы не терять навыки диалога и взаимопонимания, отвлекаться от привычной атмосферы общения, где на вас параллельно влияют другие члены семьи.

    Сходите с дочкой в кино, кафе, парк развлечений, музей, зоопарк, обсудите увиденное, сходите за покупками - будьте одной неразрывной командой.

Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)

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Отец, Папа, Дочка, Мама и ребенок, Советы родителям, Отношения между папой и дочкой, Как стать лучшим папой в мире.
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