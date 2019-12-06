Изобрели особые ремни безопасности для беременных женщин (Фото)

Американские инженеры создали особый регулятор для ремней безопасности, позволяющий без неудобства управлять автомобилем беременным женщинам.

Получившее название Tummy Shield, представляет собой обычный регулятор ремня безопасности, предназначенный для более комфортного вождения во время беременности.

По словам изобретателей, оно перенаправляет часть ремня на ноги "без потери безопасности", снимая давление с живота и защищая плод в утробе матери.

Tummy Shield, стоимость которого составляет 169 долларов США или около 10 765 рублей, одевается на сиденье и закрепляется пряжкой. В сидячем положении необходимо просто пристегнуть ремень и потянуть поясную часть вниз.

check out the "Tummy Shield." simple, but highly effective seatbelt positioning device protecting unborn children during car accidents. at 10PM @CBSDenver @StanBushTV talks to mother who's seen and felt it work during a wreck. pic.twitter.com/3dVdlGv7Vf — (@jimbcbs4) 11 августа 2018 г.

"Регулятор прошел сотни лабораторных и краш-тестов и все еще позволяет ремню безопасности надлежащим образом защитить пассажира во время использования. Он перенаправляет существующий ремень безопасности для защиты области живота от ударов и предотвращает соскальзывание вашего тела ниже ремня безопасности при столкновении. Внутренний компонент из нержавеющей стали спроектирован и изготовлен для обеспечения надежной фиксации ремня безопасности", — говорится в описании к устройству.