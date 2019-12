Изобрели особые ремни безопасности для беременных женщин (Фото)

Получившее название Tummy Shield, представляет собой обычный регулятор ремня безопасности, предназначенный для более комфортного вождения во время беременности.

По словам изобретателей, оно перенаправляет часть ремня на ноги "без потери безопасности", снимая давление с живота и защищая плод в утробе матери.

Tummy Shield, стоимость которого составляет 169 долларов США или около 10 765 рублей, одевается на сиденье и закрепляется пряжкой. В сидячем положении необходимо просто пристегнуть ремень и потянуть поясную часть вниз.

check out the "Tummy Shield." simple, but highly effective seatbelt positioning device protecting unborn children during car accidents. at 10PM @CBSDenver @StanBushTV talks to mother who's seen and felt it work during a wreck. pic.twitter.com/3dVdlGv7Vf

— (@jimbcbs4) 11 августа 2018 г.