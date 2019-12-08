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Идиопатическая ходьба: опасна ли и о чем свидетельствует хождение на носочках у детей

Идиопатическая ходьба: опасна ли и о чем свидетельствует хождение на носочках у детей
21:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Ходьба на пальчиках ках может быть как привычкой, так и диагнозом. До трех лет это считают нормой.

Однако длительное пребывание ног в такой позиции приводит к гипертрофии мышц, развитию контрактуры и других неприятных последствий. Детский педиатр Татьяна Тульчак рассказала, когда ходьба на цыпочках – диагноз, а когда не стоит беспокоиться.

Идиопатическая ходьба на цыпочках (ИХП) – диагноз, который устанавливают здоровым детям, которые ходят на цыпочках ног. Встречается у 5-12% всех здоровых детей, чаще у мальчиков.

Точную причину такой ходьбы не установлено. Есть исследования, которые указывают на генетическую особенность мышечных волокон. Чтобы научиться ходить, ребенок сначала садится, ползает, встает, а потом ходит у опоры. В это время присутствует физиологическое плоскостопие, которое исчезает по мере развития стопы.

Шагать ребенок начинает в три этапа: начальный удар пяткой – контакт средней части стопы с опорой – отклонение стопы и переход на пальчики. Именно в этот период, когда формируется навык шагать, ребенок пропускает один из этапов и ходит на носочках.

Идиопатическая ходьба на цыпочках считается абсолютной нормой до 2-х лет (по некоторым источникам до пяти лет).

Провоцировать такую ходу может использование ходунков или чрезмерный подъем ребенка во время того, когда кто-то водит ребенка за ручки. В это время нет полного контакта стопы с основанием.

Однако хождение на носочках может быть следствием невозможности осуществить удар пяткой через неврологическое или нервно-мышечное заболевание (ДЦП, мышечная дистрофия), ортопедические проблемы, а также у детей с расстройствами аутистического спектра.

ИХП всегда симметрична, если ребенок начинает становиться на цыпочки лишь на одной ноге – это повод обратиться к врачу.

Как действовать в таком случае?

Обратитесь за консультацей к детскому ортопеду/неврологу для исключения основной патологии.

Дети способны спонтанно придумывать язык жестов

Смириться! Проведен целый ряд исследований, которые свидетельствуют, что применение ортопедической обуви или массажей не были достаточно эффективными.

Детки из контрольной группы начали становиться на полную стопу примерно в одно время с детьми, над которыми проводилось вмешательство.

Иногда сложно убедить в этом родителей, ведь они не могут находиться в полном бездействие.

Интересный подход – детские кроссовки, которые светятся и мигают, когда ребенок становится на пятку.

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Дети, Цыпочки, Ходьба на пальчиках, На цыпочках, Идиопатическая ходьба, Что говорят враяи.
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