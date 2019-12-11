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Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей

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Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
19:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Не секрет, что родительские гены и их образ жизни влияют на внешний вид и здоровье ребенка.

Интересно, что гены отца чаще становятся доминантными, то есть проявляют себя, однако некоторые черты в вас исключительно от матери.

Так какие именно гены передаются ребенку от мамы, а какие – от папы, сообщило издание Coma.

Какие генетические особенности дети наследуют от папы?

Заболевания сердца

Исследование ученых из университета Лестера выяснили, что мужчины почти на 50% чаще подвержены заболеваниям, которые поражают коронарную артерию (когда уменьшается доставка кислорода в сердце). И эта особенность может передаваться сыновьям.

Психические расстройства

Самые распространенные психические расстройства, которые передаются от мужчин к детям – это шизофрения и СДВГ. А с возрастом отца риск повышается, поскольку с годами ДНК человека мутирует. Зато ДНК женщин не меняется на протяжении всей жизни.

Проблемы с зубами

От папы ребенок может перенимать и проблемы с зубами. Ведь мужские гены, которые отвечают за форму челюсти и здоровье зубов, гораздо сильнее, чем женские. Поэтому от отца сын или дочь может получить кривые зубы или слабую эмаль.

Проблемы с деторождением

Мужчины с низким качеством спермы могут "передать" такую же проблему своим сыновьям. Так утверждают ученые в исследовании, опубликованном в журнале Human Reproduction.

Даже, если паре и удалось родить ребенка с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения), сыновья, скорее всего, будут бороться с бесплодием так же, как и их папы.

Пол ребенка

Именно гены отца определяют, кто у пары родится – мальчик или девочка. Если сперма отца несет Х-хромосому, то объединившись с Х-хромосомой матери, выходит девочка. И наоборот – если сперма отца заряжена Y-хромосомой, будет мальчик. 

А чтобы спрогнозировать пол будущего ребенка, нужно посмотреть на генеалогическое дерево отца, говорится в исследовании, опубликованном в Science Daily.

Цвет глаз ребенка

На самом деле гены обоих родителей играют свою роль в том, какой цвет глаз получит ребенок. Но чаще всего ему передаются черты лица и цвет глаз отца – его гены доминируют над генами женщины.

Рост ребенка

Это тоже очень зависит от родительских генов. Если отец высокий, то дети тоже будут высокими.

Какие генетические особенности дети наследуют от матери?

Интеллект

Сыновьям интеллект передают их матери. Дочери наследуют ум и от папы, и от мамы. Но лишь 40% интеллекта передаются генетически, остальные 60% - зависят от воспитания и обучения.

Интеллект от отца генетически передается только дочерям, и то – наполовину. А сын может унаследовать интеллект только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца.

Как музыкальные занятия влияют на интеллект ребенка?

Внешность

Большую часть внешности сыновья получат от мамы. В случае рождения девочки, она получает одинаковое количество генов от обоих родителей, поэтому ее внешность угадать наперед не получится.

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Дети, Гены, Наследственность, Генетика, Мама и ребенок.
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