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Бережем психику ребенку: какие фразы не стоит говорить своему чаду

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Бережем психику ребенку: какие фразы не стоит говорить своему чаду
10:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Родители часто произносят эти фразы не задумываясь – когда устали или раздражены.

  • 1

    Такие высказывания в свою сторону родители слышали в своем детстве и они их глубоко ранили.

    Таким образом, происходит передача негативного опыта из поколения в поколение. Чтобы разорвать этот порочный круг, важно осознать это, и остановится, когда очередная из запрещенных фраз возникнет в голове.

    Твой брат/сестра хорошо ведет себя, в отличие от тебя…

    Сравнения в пользу другого ребенка породят вражду между ними, зависть и нездоровое соперничество. Даже если вы ощущаете большую близость с одним ребенком, никогда не сравнивайте их вслух. Хотя бы потому, что это бессмысленно.

    Ребенок с "идеальным" характером будет формировать нездоровую самооценку, а "хулиган" вести себя плохо "назло". Если вы хотите сравнивать, то делайте это между разными формами поведения одного ребенка – сегодня ты такой, а вчера был другим. Может что-то произошло за это время?

  • 2

    Ты скоро меня с ума сведешь!

    Или – "я от тебя устала", "хватить мучить мать" и т.п. Ребенок своим поведением всегда пытается привлечь внимание родителей, вызвать их восхищение. Если в ответ он слышит эти фразы, это запутывает его, он не понимает, что именно сделал не так. Делайте акцент не на себе, а на конкретных действиях ребенка: "когда по комнате разбросаны игрушки, я начинаю сердиться".

  • 3

    Из тебя ничего не выйдет

    Дети, научившиеся читать в три года, в средней школе читают не лучше тех, кто не читал до 7 лет. Помните об этом, когда пытаетесь сделать из своего ребенка "вундеркинда". За этой фразой часто стоит собственный страх родителей – "из меня не выйдет хорошего родителя". На самом деле, это одна из самых страшных фраз, которую можно сказать ребенку.

    Даже произнесенная единожды, она способна лишить уверенности и создать проблемы с самооценкой на всю жизнь.

Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)

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Вредные фразы, Советы родителям, Детская психология.
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