Бережем психику ребенку: какие фразы не стоит говорить своему чаду

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Такие высказывания в свою сторону родители слышали в своем детстве и они их глубоко ранили.

Таким образом, происходит передача негативного опыта из поколения в поколение. Чтобы разорвать этот порочный круг, важно осознать это, и остановится, когда очередная из запрещенных фраз возникнет в голове.

Твой брат/сестра хорошо ведет себя, в отличие от тебя…

Сравнения в пользу другого ребенка породят вражду между ними, зависть и нездоровое соперничество. Даже если вы ощущаете большую близость с одним ребенком, никогда не сравнивайте их вслух. Хотя бы потому, что это бессмысленно.

Ребенок с "идеальным" характером будет формировать нездоровую самооценку, а "хулиган" вести себя плохо "назло". Если вы хотите сравнивать, то делайте это между разными формами поведения одного ребенка – сегодня ты такой, а вчера был другим. Может что-то произошло за это время?