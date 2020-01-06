Дельные советы как быстро уложить ребенка спать без слез и истерик (Фото)

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Но не всегда получается вовремя уложить ребенка спать, а этот процесс может затянуться надолго, сопровождаться его истериками и нервозностью мамы. Что же делать, чтобы малыш быстро легко укладывался на ночной сон?

Причин для того, чтобы малышу было сложно уснуть вечером, немало, но основными являются неправильный режим дня, излишняя или недостаточная физическая активность в вечернее время, слишком активные игры перед сном и так далее. Как видим, эти причины вполне возможно устранить, если изменить ежедневные привычки и режим дня малыша.

7 советов, как быстро и легко уложить малыша на ночной сон

Режим дня, который устанавливается с трехмесячного возраста. Так, к этому времени вы уже можете примерно знать, когда ребенок засыпает и просыпается, есть и бодрствует. А он, в свою очередь, привыкает к определенной последовательности действий и запоминает их. Например, малыш знает, что после купания его покормят и уложат спать. При позднем засыпании проводите эти ежедневные ритуалы раньше и малыш раньше отойдет ко сну.