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Дельные советы как быстро уложить ребенка спать без слез и истерик (Фото)

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Дельные советы как быстро уложить ребенка спать без слез и истерик (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Любая молодая мамочка, опытная и не очень, знает, насколько важен полноценный ночной сон для ее малыша.

  • 1

    Но не всегда получается вовремя уложить ребенка спать, а этот процесс может затянуться надолго, сопровождаться его истериками и нервозностью мамы. Что же делать, чтобы малыш быстро легко укладывался на ночной сон?

    Причин для того, чтобы малышу было сложно уснуть вечером, немало, но основными являются неправильный режим дня, излишняя или недостаточная физическая активность в вечернее время, слишком активные игры перед сном и так далее. Как видим, эти причины вполне возможно устранить, если изменить ежедневные привычки и режим дня малыша.

    7 советов, как быстро и легко уложить малыша на ночной сон

    Режим дня, который устанавливается с трехмесячного возраста. Так, к этому времени вы уже можете примерно знать, когда ребенок засыпает и просыпается, есть и бодрствует. А он, в свою очередь, привыкает к определенной последовательности действий и запоминает их. Например, малыш знает, что после купания его покормят и уложат спать. При позднем засыпании проводите эти ежедневные ритуалы раньше и малыш раньше отойдет ко сну.

  • 2

    Подбирайте правильное время для активных игр. Очень часто малыш перед сном слишком разыгрывается, особенно в активных играх с вернувшимся с работы папой. В итоге, когда приходит время засыпать, нервная система малыша перевозбуждена и он не может заснуть, порой даже устраивает истерику и капризничает.

  • 3

    Определяйте признаки усталости. Малыш устал и хочет спать, если он трет глазки, капризничает, зевает, все тянет в ротик и так далее. Если вы заметили признаки того, что ваш младенец усталый и сонный, поспешите его уложить на ночной сон. Пропустив этот момент, сон малыша будет беспокойным, а заснет он намного хуже.

  • 4

    Пусть малыш засыпает и просыпается на позитиве. Не допускайте, чтобы сон ассоциировался с агрессией и другими неприятными моментами. Для этого не кричите на него, что б он уснул, а тем более, не ругайте и не шлепайте по попе. А утром после пробуждения встретьте его улыбкой, нежными словами и поцелуем. Тогда у малыша сформируется четкая ассоциация с радостью и любовью родителей.

  • 5

    Убедитесь, что малыш не голоден. Иногда причиной плохого сна и долгого засыпания является желание покушать. Так, во время активных игр днем дети могут плохо кушать, так как их "кормят" эмоции, а вечером голод начинает давать о себе знать. Поэтому покормите ребенка перед сном, но не допускайте переедания.

  • 6

    Качественный ночной сон младенца также зависит и от дневного сна: он должен быть в одно и то же время, и не слишком продолжительным. Если ребенок "разоспался", разбудите его нежными словами или негромко включите его любимую детскую песенку.

  • 7

    Сохраняйте самообладание. Если во время укладывания вы раздражены, а нервы на пределе, то ваше состояние передастся малышу. В итоге он будет более капризным и засыпать будет дольше.

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