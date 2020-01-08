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Стоит ли ребенку спать с родителями? Ответ экспертов

Стоит ли ребенку спать с родителями? Ответ экспертов
08:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Дети, которым родители позволяют забираться к себе в постель по ночам, отличаются более крепким здоровьем и реже страдают от проблем с лишним весом, считают ученые из Дании.

Нарушения сна связывают с ожирением, поскольку бессонница влияет на уровень гормонов, связанных с голодом и насыщением, однако эксперты из Дании неожиданно пришли к обратному выводу, изучая привычки и здоровье детей.

Исследование с участием 497 детей в возрасте 2–6 лет показало, что дети, которые всегда спят одни, в три раза чаще страдают от лишнего веса, чем их сверстники, которым каждую ночь разрешено спать с родителями.

Ученые предполагают, что это связано с ощущением безопасности, которое дети испытывают в объятиях родителей.

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"Результаты нашего исследования говорят о том, что родительская поддержка и другие виды позитивного психологического воздействия защищают детей от ожирения, в то время как негативное психологическое влияние, приводящее к ощущению отверженности, может стать причиной развития проблем с весом", – заявили ученые на конгрессе, посвященном проблемам ожирения.

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Дети, Ребенок, Сон, Советы родителям.
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