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Без криков и слез: как уговорить ребенка помыть голову

Без криков и слез: как уговорить ребенка помыть голову
12:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Семь советов, которые помогут уговорить ребенка помыть голову без слез.

Малыш с радостью бежит купаться в ванну, но как только дело доходит до мытья головы, устраивает истерику и скандалит. Обычная проблема, с которой сталкивается почти каждая молодая мама. Что делать, если никакие уговоры и, тем более крики, не помогают и ребенок никак не хочет мыть голову? 

Ребенок не должен бояться воды

При рождении малыша отбросьте все советы бабушек, и начинайте купать ребенка в большой ванне. Даже если кроха окунется с головой, ничего страшного не будет. Ныряние в ванной укрепляет иммунитет и способствует правильному формированию мышечного корсета малыша. К тому же, у новорожденных детей природой заложено умение плавать, и вам не придется в дальнейшем учить его этому. Ребенок привыкнет, что вода попадает на лицо и в глаза, и уже не будет бояться мочить и мыть голову.

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С ребенком постарше можно поиграть

Если малышу уже исполнилось 3-4 года, а он все еще устраивает истерики при виде шампуня, превратите мытье головы в веселую игру. Поставьте на уровне малыша зеркало и предложите ему построить из пены забавные фигурки. Сперва можно поиграть с пеной в ванной, а затем предложить малышу сделать корону как у принца, уши как у Микки Мауса или гребешок, как у курочки.

Не расстраивайте малыша перед купанием

Хорошее настроение малыша во время купания – залог удачного завершения дела. Собираясь купаться, настройте ребенка на позитивный лад. Займитесь с ним занятием, которое обычно поднимает настроение. Главное, не переусердствуйте, иначе ребенок не захочет отвлекаться от игры, и вы его вообще не затащите мыться. Если же малыш расстроен или хочет спать, то лучше отложить поход в ванну на завтра. Из-за одного дня ничего страшного не произойдет.

Шампунь должен быть не только полезным, но и привлекательным

В наше время существуют детские шампуни, не содержащие красителей и отдушек. Конечно, они совершенно безвредны, но у них нет ни цвета, ни запаха, да и флакон не достаточно яркий. Малыша же больше привлекают вкусный запах и красивый насыщенный цвет. Отбросьте все сомнения и мойте голову малышу тем, что нравится ему, а не вам. Миллионы мамочек так делают, и дети вырастают здоровыми и, главное, счастливыми. Ребенку представлять, что он моет волосы клубничным вареньем всяко интереснее, чем эко-шампунем без цвета и запаха. Так устроен мир. Ничего не поделаешь. P. S. Конечно же, это касается только тех, у кого нет аллергии.

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Пусть ребенок попробует помыть голову куклам или даже вам

Наверняка у вас дома есть кукла, которую можно мочить. Предложите малышу искупать ее и помыть голову шампунем. В крайнем случае, не случится ничего страшного, если ребенок попробует помыть голову маме или папе. Увидев, что все хорошо, он с готовностью разрешит вымыть свою голову.

Пусть ребенок помоет голову сам

Раннее детство – это такой возраст, когда малыш учится делать элементарные вещи сам. И, самое главное, все, что он делает впервые, ему ужасно нравится. Предоставьте ему возможность помыть голову самостоятельно. Дайте шампунь, объясните, с чего лучше начать, и спокойно наблюдайте. Ничего, что он еще маленький, скорее всего, у него все получится.

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 Мытье головы не должно быть частым

Мамы моют голову каждый день и считают, что малышу тоже это необходимо. На самом деле ребенку достаточно мыть волосы с применением шампуня один раз в неделю. Сальные железы у детей работают менее активно, чем у взрослых, и голова долго остается чистой.

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Дети, Советы, Родители, Мытье головы, Мама и ребенок.
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