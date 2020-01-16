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Что стоит предпринять, если ребенок видит ночные кошмары и ходит во сне

Что стоит предпринять, если ребенок видит ночные кошмары и ходит во сне
17:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Хороший сон важен для здоровья и самочувствия как для взрослых, так и для детей. Однако часто у ребенка возникают ночные кошмары или лунатизм, что мешает здоровому сну.

Психолог Линель Шнеберг дал действенные советы, как помочь ребенку спать ночью, передает издание Mind Body Green. Проблемы со сном, такие как кошмары и лунатизм, очень распространены у детей раннего возраста. Вот что родители могут сделать, если такое случится с их ребенком.

Ночные кошмары

Ребенок не вспомнит эти кошмары утром, поэтому главная задача родителей – беречь ребенка, а не будить его. Ведь во время кошмара ребенок может открывать глаза, вставать с постели, кричать, плакать или испугаться.

Обычно, через определенный промежуток времени (как правило, 10-30 минут) ребенок успокоится и снова уснет. К тому же, страшные ночные сны случаются в течение первых нескольких часов сна. Дети их перерастают до 4 лет.

Как помочь ребенку при ночных кошмарах

Определите причину

Ночные кошмары могут быть частыми, если ваш ребенок мало спит, имеет неподходящий график сна или необычный график дневного дня, болеет или спит в новых условиях. Иногда это могут спровоцировать шумы или впечатления.

Попробуйте будить его, если это необходимо

Если у вашего ребенка часто возникают ночные кошмары и они происходят примерно в одно и то же время каждый вечер, то вы можете попробовать запланированные пробуждения. Для этого отслеживайте время, когда у вашего ребенка ночные кошмары несколько недель, и если это часто случается в одно и то же время, попробуйте разбудить ребенка примерно за 15 минут до этого.

Но малышей будите осторожно, произнося имя ребенка мягким голосом, пока он не откроет веки или не изменит позу, а затем скажите ему спать дальше.

Оцените частоту

Если вашему ребенку периодически снятся кошмары или плохие сны, то это не должно вызывать беспокойства, потому что это часть нормального детского развития. Но если ваш малыш почти каждую ночь говорит о кошмарах, то стоит это прекратить.

Лунатизм

До 40% детей в какой-то момент является лунатиками. Впоследствии такое поведение может исчезать из-за полового созревания.

Обычно, хождение во время сна происходит один раз за ночь в период с 0 до 2 часов. В группу риска входят дети в возрасте от 4 до 14 лет, потому что их мозг развивается, а так называемые успокаивающие нейроны находятся на стадии формирования, поэтому организм не всегда может контролировать мышечную активность в ночное время.

Как помочь ребенку при лунатизме

Установите ритуал перед сном

Лунатизм гораздо чаще встречается у детей, лишенных сна, и у кого несоответсвующий график.

Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом

Кроме того, это может произойти с детьми, родители которых покинули комнату ребенка после того, как малыш заснул. Поэтому, если чего-то не хватает, например, присутствия отца, который оставался с малышами перед сном, может произойти эпизод лунатизма.

Установите датчик движения или сигнализацию

Если у вашего ребенка лунатизм, вы можете установить датчик движения с сигнализацией на дверях спальни. Это даст сигнал, если ваш ребенок покинет спальню.

Вы также можете установить камеру в детской спальне, чтобы время от времени просматривать, спит ли ребенок.

Сделайте безопасным дом

Рекомендуются также другие меры безопасности дома. Вы можете установить "ворота" перед лестницей, чтобы ребенок не упал, поставить ночные светильники в коридоре, поставить сигнализацию на входную дверь и окна.

Не будите ребенка

Когда вы увидите ребенка, который ходит во сне, просто направьте его или ее обратно к постели. Не пытайтесь разбудить, поскольку это может быть опасным.

К тому же, не стоит говорить со своим ребенком о лунатизме ночью на следующий день, так как он об этом не знает. Если говорить об этих вещах много, то это может заставить ребенка чувствовать себя смущенно или бояться ложиться спать.

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Ребенок, Ночные кошмары, Кошмары, Лунатизм, Мама и ребенок, Советы родителям.
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