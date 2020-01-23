Как определить, что ребенок - гений

По статистике настоящих вундеркиндов рождается один на сто тысяч.

Для каждого родителя свой ребенок самый лучший, умный и талантливый. Иногда неумелые каракули нам кажутся произведением искусства, а постоянное стремление находиться у инструмента - признаком музыкальной одаренности.

Раннее развитие речи

Как показывает статистика, большинство детей-вундеркиндов начинают связно говорить в очень раннем возрасте (год-полтора), когда другие детишки еще только с трудом начинают выговаривать отдельные слова. При этом они не просто произносят набор слов, а четко выражают свои мысли и желания.

Любопытство

Дети с выдающимися способностями стараются узнать как можно больше об окружающем мире. Они обожают задавать взрослым вопросы, причем такие, что ставят в тупик. Скажем, "почему солнце горячее, а луна нет?" или: "почему снег белого цвета, а дождь прозрачный?"

Ответы на свои вопросы вундеркинды, как правило, очень хорошо запоминают. К тому же, они всегда анализируют полученную информацию, а не просто принимают ее на веру.

Часто такие дети быстро учатся читать и начинают черпать нужные сведения из книг или интернета, тем более что родители не всегда в состоянии полностью удовлетворить их любопытство. В три года такой малыш может уже от корки до корки изучить энциклопедию.

Кстати, немалый процент детей с высоким IQ встречается среди аутистов, утверждают представители американской Autism Services Association. Внешне они могут производить впечатление умственно отсталых, так как неконтактны, но они часто обладают способностью запоминать огромные объемы информации и даже успешно обрабатывать ее, но из-за проблем в общении им сложно продемонстрировать свои способности и применить их на практике.

Креативные способности

Маленькие гении отличаются от обычных детей тем, что способны решать поставленные перед ними задачи совершенно нестандартными способами, которые не всегда придут в голову даже неглупому взрослому человеку… Они склонны опираться не на свой жизненный опыт или стереотипы, внушенные окружающими, а на интуицию. И эти "методики" нередко оказываются куда эффективнее "проверенных".

К сожалению, в дошкольных и учебных учреждениях умственный уровень таких детей не всегда оценивается адекватно. Дело в том, что им часто бывает неинтересно выполнять указания педагога или повторять материал по учебнику. В результате он делает и говорит не то, что все (например, задает учителю "идиотские" вопросы или пишет сочинение не на ту тему) и таким образом попадает в разряд двоечников или хулиганов, хотя на деле реальных знаний у него может быть куда больше, чем у одноклассников.