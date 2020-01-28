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Вес новорожденных детей решает их успешность в будущем: исследование

Вес новорожденных детей решает их успешность в будущем: исследование
20:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новорожденные, которые весят меньше своего близнеца, показывают худшие результаты в математике и чтении и чаще проявляют агрессию.

Дети, которые рождаются с низкой массой тела, хуже учатся в школе и чаще живут в бедных районах, когда вырастают. Статья об этом опубликована в издании Child Development.

Ученые из Джорджтаунского университета исследовали, как вес новорожденных близнецов влиял на их когнитивные и социальные достижения в возрасте четырех лет. Работа проводилась с учетом социально-экономического статуса семьи. "Наше исследование показывает, что более высокий вес при рождении связан с лучшей подготовленностью к школе, в особенности для детей с низким социально-экономическим статусом", — говорит докторант Джорджтаунского университета Кейтлин Хайнс, руководитель исследования. По словам Хайнс, чем раньше родители обратят внимание на отставание в развитии, тем проще устранить влияние фактора веса на успехи ребенка в жизни.

В работе были использованы данные Лонгитюдного исследования раннего детства (ECLS). Ученые отобрали информацию по 700 парам близнецов, вес которых при рождении отличался друг от друга. По словам исследователей, их выборка отражает демографические характеристики населения США с учетом географических, социокультурных и религиозных факторов.

Показатели детей оценивались для возрастов девять месяцев и четыре года. Основных опекунов детей (чаще всего матерей) и их воспитателей опросили на предмет поведения детей. Также для четырехлеток оценили успехи в изучении математики и чтении. Социально-экономический статус (СЭС) измерялся на основе образования матери и дохода семьи.

Оказалось, больший вес при рождении достоверно предсказывает более высокие оценки по математике и чтению. Также этот фактор в значительной степени отражает снижение агрессивного, импульсивного и разрушительного поведения наряду с более частым проявлением просоциального поведения (дружелюбия, заинтересованности, чуткости). Это также влияет на успехи ребенка при поступлении в школу. При этом дети с низким весом из семей с низким СЭС фактически сталкиваются с двойной угрозой для своей социализации.

"Обнимашки" родителей и детей: насколько это важно

Ученые объясняют, что вес может оказывать такое влияние, поскольку может свидетельствовать о плохом состоянии здоровья новорожденного, что влечет за собой нарушения неврологического развития. При этом авторы работы указывают на определенные ограничения своих результатов. Поскольку близнецы, как правило, весят меньше при рождении, появляются на свет раньше и имеют больше осложнений при рождении, чем дети, рожденные при одноплодной беременности, результаты исследования могут быть неактуальны для последних.

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Исследование, Вес, Новорожденный, Мама и ребенок, Вес ребенка.
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