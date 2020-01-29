Неидеальная: 4 типа мам, чьи дети вырастают неудачниками

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Каждому родителю необходимо регулярно смотреть на свои действия и методы воспитания как бы со стороны, чтобы понять, действительно ли они идут ребенку на пользу.

Вот несколько типов матерей, поведение которых приводит только к тому, что их дети вырастают неудачниками.

Перфекционистка

Мама-перфекционистка стремится к некоему идеалу, которого, увы, никогда не удается достичь ни ей, ни ребенку. У нее всегда завышенные требования, она не хвалит даже за лучшие результаты из возможных.

Любые попытки ребенка похвастаться своими успехами мама сводит к нулю: рисунок неправильный и нереалистичный, оценка по контрольной могла бы быть и выше (а если выше некуда - то "еще посмотрим, что будет по итогу семестра").

Мама-перфекционистка требует от ребенка постоянного "выше, быстрее, сильнее", одновременно внушая ему, что он недостаточно хорош, а попросту - неудачник. И в итоге вырастает взрослый с нездоровой самооценкой, который не может найти себя в жизни и не верит в собственные силы.