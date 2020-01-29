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Неидеальная: 4 типа мам, чьи дети вырастают неудачниками

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Неидеальная: 4 типа мам, чьи дети вырастают неудачниками
14:40 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Иногда благие намерения мамы дать ребенку все самое лучшее приводят к противоположному результату.

  • 1

    Каждому родителю необходимо регулярно смотреть на свои действия и методы воспитания как бы со стороны, чтобы понять, действительно ли они идут ребенку на пользу.

    Вот несколько типов матерей, поведение которых приводит только к тому, что их дети вырастают неудачниками.

    Перфекционистка

    Мама-перфекционистка стремится к некоему идеалу, которого, увы, никогда не удается достичь ни ей, ни ребенку. У нее всегда завышенные требования, она не хвалит даже за лучшие результаты из возможных.

    Любые попытки ребенка похвастаться своими успехами мама сводит к нулю: рисунок неправильный и нереалистичный, оценка по контрольной могла бы быть и выше (а если выше некуда - то "еще посмотрим, что будет по итогу семестра").

    Мама-перфекционистка требует от ребенка постоянного "выше, быстрее, сильнее", одновременно внушая ему, что он недостаточно хорош, а попросту - неудачник. И в итоге вырастает взрослый с нездоровой самооценкой, который не может найти себя в жизни и не верит в собственные силы.

  • 2

    Собственница

    Такая мама с самого рождения внушает ребенку, что все люди - врут, обманывают, предают и желают ему только худшего. Но! Только не мама. Этим она научит ребенка быть одиноким, без друзей и любимых, не доверяющим никому, не имеющим достаточных навыков социализации, полностью зависимым от мамы и неспособным создать собственную семью.

    Мама-собственница окружает ребенка такой удавкой заботы, любви и внимания, что в его жизни просто не остается "свежего воздуха". Но и вырваться из цепких маминых объятий тяжело: она ловко манипулирует, пускает в ход слезы и обиды, пока ребенок не сделает все так, как хочет она.

  • 3

    Тревожная

    Мама с повышенной тревожностью постоянно боится, что ребенок опозорится сам и опозорит ее. Она ограждает своего малыша от всего, лишь бы он не потерпел неудачу. В результате ребенок не получает опыта и ничему не учится.

    Тревожная мама любую неудачу воспринимает как катастрофу, из всего делает трагедию, тяжело переживает из-за состоявшихся и ожидаемых неприятностей, из-за того, что могло произойти, но не произошло. В итоге ребенок растет таким же невротиком, неспособным расслабиться, спокойно воспринять неудачу и сделать из нее выводы, смотреть на жизнь с оптимизмом, быть уверенным в себе.

  • 4

    Фанатка

    Для мамы-фанатки ее ребенок - самый-самый во всем и всегда. Конечно, для каждой мамы ее ребенок особенный, самый лучший и любимый, тем не менее большинство умеют смотреть на своих малышей с долей объективности, хвалить, но не перехваливать, видеть и таланты, и неприятные особенности.

    Однако мама-фанатка считает, что ее ребенок всегда прав и идеален, талантлив, а если окружающие думают иначе, то они просто завидуют и ничего не понимают. К чему приводит беспричинная похвала? По мере взросления ребенок будет все меньше стараться что-то сделать правильно или чему-то научиться - ведь в этом нет никакой необходимости, его все равно восхваляют. Одновременно потребность в таком "поклонении" у него будет только возрастать.

    В итоге вырастет недовольный собой и миром взрослый, который будет постоянно обижен на весь этот несправедливый мир.

Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)

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