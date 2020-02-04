Предопределяющие факторы, которые помогут сделать из ребенка вундеркинда

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Как мама и папа влияют на интеллект своего чада, рассказала немецкий психолог и эксперт в сфере образования Эльсбет Штерн. Психолог перечислила вещи, влияющие на развитие интеллекта у детей.

Грудное вскармливание

Основа для полноценного развития мозга малыша – молоко матери. В течение первых шести месяцев жизни его мозг активно растет, поэтому очень важно выдержать это время и уже потом, при необходимости, переходить на искусственное кормление. К тому же грудное молоко помогает повысить интеллект на генном уровне.

Был проведен ряд исследований, подтвердивших важность грудного вскармливания для интеллектуального развития ребенка. Так, ученые из Бразилии выяснили: люди, которые в детстве получали молоко матери в течение года, К 30-летнему возрасту были намного успешнее.