Кормление грудью укрепляет дыхательные пути малыша

Физическое усилие, которое ребенок совершает во время кормления его грудью, способствует развитию более сильных легких в детском возрасте.

Совместная работа британских и американских ученых в течение 10 лет показала, что кормление грудью ребенка, как минимум 4 месяца, способно улучшить функцию легких и сделать их более крепкими. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.

По мнению специалистов, разная техника и продолжительность всасывания частично влияют на формирование крепких легких. Если ученым удастся точно доказать эту взаимосвязь, то они предлагают создать новый дизайн бутылочек для кормления с учетом новых сведений. Конечно, кормление грудью остается самым полезным, но необходимо максимально улучшить качество техники кормления для тех деток, чьи мамы не могут кормить грудным молоком.

Ученые изучили 1456 младенцев с момента рождения до десятилетнего возраста. Одну третью часть детей кормили грудью минимум 4 месяца и, в среднем было замечено, что эти дети могли вдыхать и выдыхать больше воздуха и делали это быстрее. Такая взаимосвязь наблюдалась независимо от того, была ли мать астматиком или страдала аллергией.

Исследователи установили, что кормление грудью оказывает защитный эффект для легких малыша в детском возрасте, укрепляя дыхательные пути.