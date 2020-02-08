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Как распознать аутизм у ребенка: основные признаки

Как распознать аутизм у ребенка: основные признаки
10:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Признаки, которые помогут понять, что у вашего ребенка аутизм на ранних этапах развития.

Проблема аутизма у детей сегодня на слуху у каждого. Это заболевание активно освещают СМИ, его обсуждают родители на формах и в социальных сетях. Наверное нет мамы или папы, которые хоть однажды не задавались бы вопросом: "Может ли аутизм появится у моего ребенка?". Часто встревоженные родители обращаются к врачу с просьбой проверить ребенка на наличие симптомов аутизма. Детский невролог, кандидат медицинских наук Александр Мирошников рассказал, как родителям распознать симптомы этого расстройства у своего ребенка.

Аутизм проявляется прежде всего нарушениями общения и социальных функций, то есть чаще всего проблемами с развитием речи, пониманием и выполнением инструкций, нежеланием общаться с окружающими, отстраненностью и стремлением к одиночеству.

Второй обязательный симптом аутизма – это однообразие или так называемая стереотипность поведения. У ребенка могут быть повторяющиеся движения: взмахи руками, прыжки на месте, бег по кругу, хлопанье в ладоши, а также ограничены или одинаковые интересы или привычки. Часто такие дети чрезмерно интересуются, например, автомобилями, поездами, колесами иногда различными символами, цифрами, флагами, вывесками. Важно знать, что признаки аутизма появляются в возрасте до трех лет.

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На сегодняшний день название аутизм постепенно заменяет другой диагноз "расстройство аутистического спектра".

"Этот термин подчеркивает разнообразие проявлений аутизма, а также то, что диагноз может устанавливаться детям с совершенно различными проявлениями, поведением, уровнем интеллекта и речи. То есть нельзя отвергнуть диагноз "аутизм" на основании того, что ребенок "не похож" на других детей с подобным диагнозом, или же у него нет тех или иных проявлений", – поясняет Александр.

В большинстве случаев уже до двухлетнего возраста ребенка у родителей может появиться беспокойство по развитию ребенка. Существуют так называемые "красные флаги" – признаки, утвержденные международными организациями врачей, которые позволяют любому родителю определить, нужно ли ребенку обследование у врача для исключения аутизма.

10 признаков аутизма:

  • Отсутствует лепета или агуканья до первого года жизни.

  • Отсутствуют жесты в возрасте одного года. Ребенок не показывает пальчиком на предмет, который его интересует, не машет "до свидания", не требует "дай".

  • Нет понятных единичных слов в возрасте 1,5 лет.

  • Нет простых фраз минимум из двух слов, к возрасту двух лет.

  • Любая потеря языковых или социальных навыков в любом возрасте. Например, к 1,5 годам ребенок говорил несколько слов, а потом внезапно перестал.

  • Недостаточный интерес к лицам окружающих людей и к игрушкам.

  • Слабая эмоциональная реакция, ребенок мало улыбается, не смотрит в глаза родителям.

  • Ребенок не реагирует на собственное имя, и на предмет, на которой указывает взрослый.

  • Ребенок не имитирует взрослых. Обычно дети после первого года начинают повторять за взрослыми – прикладывают воображаемый телефон к уху, причесываются, "моют посуду" и т.д.

  • У ребенка присутствуют однообразные движения (махание руками, прыжки на месте, кружение вокруг), или однообразные игры (расстановка игрушек в ряд, закрывание и открывание дверей, включение и выключение света и т.д.)

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Прежде всего не паниковать, ведь аутизм – далеко не единственное возможное нарушение развития у ребенка. К тому же, многие специалисты, на сегодняшний день, отходят от мысли, что аутизм это неизлечимое заболевание. Многие дети с аутизмом достигают значительного прогресса в развитии и даже со временем избавляются от своего диагноза.

Однако, нужно быть внимательным к ребенку, зная "красные флаги", вы будете знать на какие моменты в развитии нужно обратить внимание. Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных признаков, нужно немедленно обратиться к специалисту, так как чем раньше установлен диагноз и начато лечение тем лучших результатов можно достичь в дальнейшем.

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Дети, Ребенок, Родители, Аутизм, Признаки.
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