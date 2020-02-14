Приучаем с детства: 4 полезные привычки, которые сделают вашего ребенка здоровым

Самый лучший способ приучить человека к здоровому образу жизни – это формировать необходимые привычки с детства.

Приучая детей к здоровому образу жизни, мы помогаем им сохранить здоровье в будущем. Вот 4 основные привычки, которым следует научить ребенка.

Соблюдать питьевой режим

Стоит обозначить ребенку то количество стаканов воды, которое ему нужно выпивать ежедневно, исходя из возраста, роста и веса. Определите точное время, когда малышу нужно пить воду, например, перед обедом, когда он приходит домой из школы и т.д. Если вашему ребенку нравятся различные сладкие напитки, например, соки, не заставляйте его заменять их водой. Ребенок должен почувствовать, что эта новая привычка не лишает его чего-то старого.

Употреблять необходимое количество овощей и фруктов

Такая привычка обычно вызывает много сложностей у детей, поскольку они не любят овощи. Как и в случае с водой, определите точное количество продуктов, которое ребенок должен съедать. Ориентируйтесь по возрасту, весу и росту. Многие дети очень разборчивы в еде, так что важно дать ребенку выбор любимых продуктов: ведь есть хоть какие-то овощи – лучше, чем вообще их не есть. Расскажите малышу о положительных моментах такого питания, ведь детям важно знать, зачем мама заставляет их есть капусту, свеклу или другие овощи.

Планировать рацион и готовить пищу

Стоит вовлекать ребенка в процесс приготовления пищи. Один из лучших способов начать правильный и здоровый образ жизни – заготовить план, например, это может быть список продуктов. С наглядным планом дети будут лучше понимать, что им стоит есть, а что нет. Это заложит основу понимания правильного питания, которое сохранится и во взрослом возрасте.

Заниматься спортом

Правильное питание – это, безусловно, очень важно, но также необходимо заниматься спортом и быть физически активным. Конечно, это не значит, что ребенка нужно тащить в фитнес-зал или заставлять против его воли заниматься баскетболом. Позвольте малышу выбрать то, чего он хочет. Детям рекомендуется заниматься минимум 60 минут в день, это время можно разбить на весь день на небольшие интервалы.