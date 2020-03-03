"Ма-ма", "па-па", "де-да": как научить ребенка говорить

Родители предвкушают долгожданные слова, но часто не знают, как помочь малышу произнести их правильно и четко.

Постоянно говорите и комментируйте свои действия. Чем чаще малыш слышит вашу речь, тем быстрее заговорит. Со стороны кажется странным, что комментируете чуть ли не каждое действие, однако это имеет смысл.

Ребенку необходимо слышать интонацию, произношение по слогам. Пусть видит, как вы артикулируете. Дома можно описывать вещи, с которыми играете и которых касается ладошка малыша. На улице называйте все, что видите вокруг.

Читайте детские книжки

Книжки для малышей интересны не только стишками и сказками на ночь, но и иллюстрациями. Им важно рассматривать картинки и одновременно слушать, что читает взрослый.

Читайте с интонацией и расстановкой, медленно и певуче. Пусть это будет похоже на настоящее театральное представление. Так малыш с интересом начнет следить за вами, произношением, эмоциями на лице.

Можете описывать то, что нарисовано в книжке. Если это животные, попробуйте изображать, как они "разговаривают": котик "мяу-мяу", собачка "гав-гав", коровка "му-му". Звукоподражание быстро запоминается. Используйте его и в быту: кушаем "ням-ням", едем на машине "би-би", топаем ножками "топ-топ".

Развивайте мелкую моторику пальцев

Так малыш быстрее заговорит. Можете приобрести или сделать самостоятельно бизиборд – развивающую игрушку, на которой размещены замочки, кнопочки, фигурки и прочее, что очень интересно малышу. Ребенок начнет перебирать все пальчиками, нажимать, двигать, растягивать.

Устраивайте игры "а что ты хочешь?"

Малыш часто просит что-то с помощью хныканья или протягивания ручек. Устройте ему игру: предлагайте рядом лежащие игрушки и называйте их. Можете произносить не название, а звукоподражание. Например, малыш хочет держать в ручках игрушку-лягушку, а вы ее называете «ква-ква».

Попробуйте сделать вид, будто не понимаете, что хочет чадо. Но не делайте это часто и не доводите игру до плача.

Постарайтесь, чтобы ребенок постоянно слышал речь — вашу и близких. Не коверкайте слова, произносите четко, с интонацией. Часто играйте, читайте сказки, и через общение, игры и повседневные вещи малыш быстро придет к долгожданным первым словам.