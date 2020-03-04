Скачать
Среда, 04.03.2020
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Баканов о реформировании СБУ: Готов к компромиссу
Баканов о реформировании СБУ: Готов к компромиссу
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Питание беременных: что полезно есть будущим мамочкам

Смотрите фото (6)
Питание беременных: что полезно есть будущим мамочкам
20:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

В данный жизненный период, когда вы питаетесь за двоих, вам необходимо получать в достаточном количестве витамины и другие питательные элементы.

  • 1

    Апельсиновый сок.

    Этот продукт не только богат витамином С и фолиевой кислотой, но и содержит калий в достаточном количестве. Калий помогает снизить высокое кровяное давление, которое особенно опасно во время беременности. Однако, тем у кого низкое давление не стоит боятся употреблять апельсины.

  • 2

    Йогурт.

    Хороший источник белка и кальция, в отличие от молока может употребляться женщинами с непереносимостью лактозы. Более того, активные йогуртовые культуры помогают снизить риск дрожжевой инфекции, часто возникающей во время беременности.

  • 3

    Брокколи.

    Этот вид капусты известен как хороший источник кальция, витамина С, фолиевой кислоты и витамина В6.

  • 4

    Чечевица.

    Среди бобовых чечевица выделяется по содержанию фолиевой кислоты. В ней содержится много железа и белка, а также волокон, которые предотвращают возникновение запоров.

  • 5

    Инжир.

    Свежий и сушеный инжир содержит много волокон, больше калия, чем бананы, много кальция и железа.

Руководство для будущих пап: как вести себя с беременной женой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Беременность, Продукты, Мама и ребенок, Будущая мама.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кулеба сменил Пристайко на посту главы МИД Украины
Кулеба сменил Пристайко на посту главы МИД
Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра
Главой Минобороны назначен Андрей Таран
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Xiaomi представила новое поколение смартфонов Black Shark 3
Xiaomi представила новое поколение смартфонов Black Shark 3
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь