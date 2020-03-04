Питание беременных: что полезно есть будущим мамочкам

1 Апельсиновый сок. Этот продукт не только богат витамином С и фолиевой кислотой, но и содержит калий в достаточном количестве. Калий помогает снизить высокое кровяное давление, которое особенно опасно во время беременности. Однако, тем у кого низкое давление не стоит боятся употреблять апельсины.

2 Йогурт. Хороший источник белка и кальция, в отличие от молока может употребляться женщинами с непереносимостью лактозы. Более того, активные йогуртовые культуры помогают снизить риск дрожжевой инфекции, часто возникающей во время беременности.

3 Брокколи. Этот вид капусты известен как хороший источник кальция, витамина С, фолиевой кислоты и витамина В6.

4 Чечевица. Среди бобовых чечевица выделяется по содержанию фолиевой кислоты. В ней содержится много железа и белка, а также волокон, которые предотвращают возникновение запоров.