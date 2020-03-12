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Как приучить ребенка чистить зубы: полезные советы мамочкам

Как приучить ребенка чистить зубы: полезные советы мамочкам
20:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Как только у вашего малыша появляется первый зубик, наступает пора завести в ванной комнате маленькую и специальную пасту.

Приучить ребенка чистить зубы каждый день бывает нелегко. Сегодня мы дадим вам несколько советов, как облегчить этот процесс для детей и родителей.

В наше время легко приобрести детскую зубную щетку или детскую пасту без содержания фтора, но главное – научить ребенка пользоваться этими предметами и выработать у него привычку регулярно чистить зубы, при этом не заставляя и не наказывая его.

Как же приучить ребенка чистить зубы наименее болезненным способом? Приведем несколько простых советов:

  • 1. Попробуйте чистить зубы вместе с малышом – детям важно быть похожим на взрослых, а до 6-8 лет имитация действий старших особенно интересна ребенку.

  • 2. Поставьте в ванной подставку или табуреточку, чтоб ребенок мог видеть себя в зеркале.

  • 3. Если ребенок уже достаточно взрослый, важно дать ему возможность самостоятельно выбрать зубную щетку, стаканчик для полоскания – использовать то, что выбрал самостоятельно, ребенок будет с большим удовольствием.

  • 4. Если кроха любит, чтобы ему читали сказки перед сном, делайте это после гигиенических процедур.

  • 5. Во время игр чистите зубы любимой игрушке малыша – например, кукле или мишке.

  • 6. Постарайтесь превратить процесс чистки зубов в игру с ребенком – конечно, соблюдая при этом все правила технической безопасности и следя за ребенком.

  • 7. Так же следует помнить, что чистить зубы лучше специальными детскими пастами, а наносить пасту на щетку должны родители, чтобы малыш не переборщил и не навредил себе.

Воспитываем ответственного ребенка: советы психологов

Полезные привычки формируются не за один день, поэтому родителям приходится запастись терпением. В крайнем случае, какое-то время можно напоминать ребенку о важности ухода за зубами и рассказывать страшные истории о том, что может быть, если малыш не будет этого делать. Однако психологи утверждают, что если вы продержитесь хотя бы 30 дней – потом будет легче.

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Дети, Ребенок, Советы, Зубы, Чистка зубов, Мама и ребенок.
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