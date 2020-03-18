Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

Вы не действуете по стандартам
Читать книги о воспитании никто не запрещает, однако руководства и советы желательно подстраивать под интересы малыша.
Не заставляйте ребенка делать то, чего он не хочет. Не все малыши любят, например, рисовать, некоторые гораздо больше позитивных эмоций получат после посещения зоопарка.
Вы видите в своем ребенке личность
Все мы отличаемся по характеру, темпераменту и привычкам, и все это проявляется с самого детства!
Хорошие мамы присматриваются к особенностям развития детей, чтобы направить их потенциал в правильное русло.
Вы планируете отдых с ребенком
Ваш малыш не ходит по улицам бесцельно и не находит себе занятия по душе самостоятельно, вы помогаете ему с планированием досуга.
Это не означает, что ребенка необходимо немедленно отправить на занятия танцами, музыкой и английским... Но предложить ему это все же стоит.
Вы вовлекаете ребенка в свои занятия
Даже если это банальная стирка или утомительная уборка, почему бы не использовать время с пользой для малыша?
Например, глажка белья может стать на порядок интереснее, если вы позволите ребенку "помогать" вам, устроившись рядом!
Вы не отмахиваетесь от детских проблем
Вы обсуждаете проблемы, которые волнуют ребенка, утешаете сына или дочку после потери игрушки. Главное, не смеяться над проблемами ребенка.
Достаточно один раз отвернутся от малыша в такой момент, чтобы потерять его доверие.