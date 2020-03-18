Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

1 Вы не действуете по стандартам Читать книги о воспитании никто не запрещает, однако руководства и советы желательно подстраивать под интересы малыша. Не заставляйте ребенка делать то, чего он не хочет. Не все малыши любят, например, рисовать, некоторые гораздо больше позитивных эмоций получат после посещения зоопарка.

2 Вы видите в своем ребенке личность Все мы отличаемся по характеру, темпераменту и привычкам, и все это проявляется с самого детства! Хорошие мамы присматриваются к особенностям развития детей, чтобы направить их потенциал в правильное русло.

3 Вы планируете отдых с ребенком Ваш малыш не ходит по улицам бесцельно и не находит себе занятия по душе самостоятельно, вы помогаете ему с планированием досуга. Это не означает, что ребенка необходимо немедленно отправить на занятия танцами, музыкой и английским... Но предложить ему это все же стоит.

4 Вы вовлекаете ребенка в свои занятия Даже если это банальная стирка или утомительная уборка, почему бы не использовать время с пользой для малыша? Например, глажка белья может стать на порядок интереснее, если вы позволите ребенку "помогать" вам, устроившись рядом!