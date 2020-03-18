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Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей
Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей

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Идеальная мама: ТОП 5 признаков, что вы правильно воспитали своих детей
05:17 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Рассказываем о привычках хороших мам, у которых дети вырастают счастливыми и самодостаточными.

  • 1

    Вы не действуете по стандартам

    Читать книги о воспитании никто не запрещает, однако руководства и советы желательно подстраивать под интересы малыша.

    Не заставляйте ребенка делать то, чего он не хочет. Не все малыши любят, например, рисовать, некоторые гораздо больше позитивных эмоций получат после посещения зоопарка.

  • 2

    Вы видите в своем ребенке личность

    Все мы отличаемся по характеру, темпераменту и привычкам, и все это проявляется с самого детства!

    Хорошие мамы присматриваются к особенностям развития детей, чтобы направить их потенциал в правильное русло.

  • 3

    Вы планируете отдых с ребенком

    Ваш малыш не ходит по улицам бесцельно и не находит себе занятия по душе самостоятельно, вы помогаете ему с планированием досуга.

    Это не означает, что ребенка необходимо немедленно отправить на занятия танцами, музыкой и английским... Но предложить ему это все же стоит.

  • 4

    Вы вовлекаете ребенка в свои занятия

    Даже если это банальная стирка или утомительная уборка, почему бы не использовать время с пользой для малыша?

    Например, глажка белья может стать на порядок интереснее, если вы позволите ребенку "помогать" вам, устроившись рядом!

  • 5

    Вы не отмахиваетесь от детских проблем

    Вы обсуждаете проблемы, которые волнуют ребенка, утешаете сына или дочку после потери игрушки. Главное, не смеяться над проблемами ребенка.

    Достаточно один раз отвернутся от малыша в такой момент, чтобы потерять его доверие.

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Дети, Воспитание детей, Мама и ребенок, Хорошая мама, Признаки хорошей матери, Как стать хорошей матерью.
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