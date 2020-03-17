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Пост про отцов, которые готовы на все ради своего ребенка

Смотрите фото (10)
Пост про отцов, которые готовы на все ради своего ребенка
14:09 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Отцовская любовь безусловна - они нас любят просто за то, что мы есть.

  • 1

    Ради благополучия своих детей наши родители готовы на всё. И пока многие считают, что в большинстве своём отцы не участвуют в жизни детей, существуют совершенно противоположные примеры, которые доказывают, что любовь папы может уступить разве что только материнской любви.

    "Моя жена ушла на встречу с друзьями, поэтому я пошёл на свидание"

  • 2

    Охранник для маленькой принцессы

  • 3

    А эту фотографию вы, скорее всего, видели в разных сборниках, но не знали, какая трогательная история за ней стоит. Его маленькая дочка узнала, как папа зарабатывает на жизнь, поэтому сделала ему крылья, чтобы он был в безопасности. А любящий папа, конечно же, теперь всегда надевает крылья своей дочери.

  • 4

    "Отец моей подруги рисует птичек на родимом пятне её сестры, чтобы малышка не стеснялась его и не чувствовала себя некрасивой"

  • 5

    Когда дочку на какое-то время оставляют на папу, а малышка отказывается пить из бутылочки, ему приходится искать выход из ситуации.

  • 6

    Мужчина, больной раком, с помощью родственников ведёт свою дочь к алтарю

  • 7

    Начинающей художнице нужна была модель

  • 8

    "После сотен часов игры на моём любимом контроллере он перестал работать. К счастью для меня, мой отец предложил и смог починить его. Теперь работает как новенький!"

  • 9

    Этот мужчина приклеил питательную трубку к своему желудку, чтобы быть похожим со своим сыном

Отцы и дети: мужчины, у которых не зря появилась семья (Фото)

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Дети, Ребенок, Родители, Приколы, Отцы.
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