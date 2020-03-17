Пост про отцов, которые готовы на все ради своего ребенка

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Ради благополучия своих детей наши родители готовы на всё. И пока многие считают, что в большинстве своём отцы не участвуют в жизни детей, существуют совершенно противоположные примеры, которые доказывают, что любовь папы может уступить разве что только материнской любви.

"Моя жена ушла на встречу с друзьями, поэтому я пошёл на свидание"