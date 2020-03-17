Пост про отцов, которые готовы на все ради своего ребенка

Ради благополучия своих детей наши родители готовы на всё. И пока многие считают, что в большинстве своём отцы не участвуют в жизни детей, существуют совершенно противоположные примеры, которые доказывают, что любовь папы может уступить разве что только материнской любви.
"Моя жена ушла на встречу с друзьями, поэтому я пошёл на свидание"
Охранник для маленькой принцессы
А эту фотографию вы, скорее всего, видели в разных сборниках, но не знали, какая трогательная история за ней стоит. Его маленькая дочка узнала, как папа зарабатывает на жизнь, поэтому сделала ему крылья, чтобы он был в безопасности. А любящий папа, конечно же, теперь всегда надевает крылья своей дочери.
"Отец моей подруги рисует птичек на родимом пятне её сестры, чтобы малышка не стеснялась его и не чувствовала себя некрасивой"
Когда дочку на какое-то время оставляют на папу, а малышка отказывается пить из бутылочки, ему приходится искать выход из ситуации.
Мужчина, больной раком, с помощью родственников ведёт свою дочь к алтарю
Начинающей художнице нужна была модель
"После сотен часов игры на моём любимом контроллере он перестал работать. К счастью для меня, мой отец предложил и смог починить его. Теперь работает как новенький!"
Этот мужчина приклеил питательную трубку к своему желудку, чтобы быть похожим со своим сыном