Сильные фотографии детей, которые родились раньше срока: до и после

В зависимости от того, насколько рано ребенок родился, он и его родители сталкиваются с проблемами разной степени сложности. Многие из малышей с достоинством преодолевают все трудности - и это хорошо видно по фотопроекту квебекского фотографа Реда Мето. Он показал недоношенных детей сразу после рождения, в инкубаторе, - и их же постарше.