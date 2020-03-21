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Знакомим малыша с музыкой: как заинтересовать ребенка

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Знакомим малыша с музыкой: как заинтересовать ребенка
14:15 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Четыре способа, которые помогут малышу полюбить музыку.

  • 1

    Первое правило: начинайте с простого

    Важно научиться слушать музыку, так как восприятие музыки сродни механизму восприятия речи.

    Что и как слушать:

    • для маленького ребенка подходит светлая, нежная, жизнерадостная, оптимистичная музыка;

    • избегайте музыки с навязчивыми ритмами, резко выраженными контрастами;

    • музыка должна вызывать у ребенка только положительные эмоции;

    • подбирайте для малыша такую музыку, которую понимаете и любите сами.

    Для маленького ребенка характерна и естественна эмоционально-двигательная реакция на музыку, то есть внешние проявления чувств — непосредственные движения, жесты, возгласы, добавьте к этому нарядную атрибутику (султанчики, ленты и пр.), чтобы подчеркнуть характерные особенности музыкального произведения, и хорошее настроение гарантировано.

    Двигательный этап в развитии восприятия музыки необходим каждому маленькому ребенку.

    Только "наигравшись" с музыкой, он поднимется на следующую, более высокую ступень ее восприятия.

  • 2

    Второе правило: пойте сами и вместе с малышом

    Пойте ребенку народные, популярные детские песни, городские романсы, эмоционально подпевайте звучащей по радио песне.

    Малыши чутко реагируют на выразительность интонаций маминого голоса.

    Очень важны колыбельные песни. Они предназначены для того, чтобы создать определенный ритуал подготовки малыша ко сну с любимой маминой песенкой. Их напевание успокоит кроху и поможет ему сладко заснуть.

    Начните с двух разноплановых музыкальных фрагментов и одной песни (колыбельная для укладывания малыша спать в это число не входит).

    Некоторые малыши (и мамы тоже) эти три произведения осваивают в течение недели-двух, некоторым нужно более продолжительное время. Главное, понять, нравится ли вам и ребенку эта музыка, какое воздействие она оказывает на малыша.

  • 3

    Третье правило: играйте с музыкой

    Специально организованные игры с музыкальными игрушками помогут малышу различать музыкальные, немузыкальные, речевые звуки. У крохи станет устойчивым слуховое внимание и обогатится слуховой опыт.

    Познакомьте малыша с музыкальными игрушками и их "голосами": бубном, колокольчиком, дудочкой, барабаном.В дальнейшем можно перейти к узнаванию различных детских музыкальных инструментов по характерному "голосу" звучания.

  • 4

    Четвертое правило: двигайтесь под музыку

    Музыкально-двигательные игры всегда интересны. Простота движений и многократное их повторение способствуют формированию и закреплению у ребенка определенных двигательных навыков. Необходимо с самого начала стремиться к тому, чтобы малыш начинал и заканчивал движения вместе с музыкой.

    Музыкально-двигательные игры с погремушками, бубнами, флажками, платочками помогут малышу научиться правильно брать предметы, держать их, перекладывать из одной руки в другую и действовать с ними по назначению: греметь погремушкой, катить мячик, помахивать платочком, держать флажок и т.д.

Связь между мамой и дочерью: как построить нерушимую связь с ребенком

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Дети, Музыка, Родители, Мама и ребенок.
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