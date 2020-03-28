Скачать
Суббота, 28.03.2020
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
В Украине увеличилось число смертей от коронавируса
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Украина закрыла границу: что происходит сегодня на пунктах пропуска
Милевский: Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что
Милевский: Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 марта

Метод "тайм-аут" вместо наказаний

Смотрите фото (9)
Метод "тайм-аут" вместо наказаний
11:56 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Одним из наиболее оправданных методов наказания ребенка считается тайм-аут, или попросту – перерыв в общении, который необходим всем участникам конфликта, чтобы прийти в себя.

  • 1

    Тайм-аут вместо наказания ребенка

    Самый простой пример тайм-аута – когда родители ставят ребенка в угол, однако гораздо эффективнее и приятнее просто усадить расшалившегося ребенка на "тихий стул". При этом малыш волен делать все, что угодно, при одном условии – уходить с места никуда нельзя. Как показывает практика, за то короткое время, что ребенок находится на стуле, успокаивается не только он, но и разнервничавшиеся родители.

  • 2

    Можно просто оставить ребенка одного в его комнате, забрав все электронные развлечения. Книги и развивающие игры пусть остаются, но не мобильный телефон или планшет. Самое важное – сказать, за что вы наказываете ребенка.

  • 3

    В отличие от криков и упреков, тайм-аут лишает ребенка внимания со стороны мамы и папы. Если взрослые некоторое время игнорируют малыша, ему становится незачем безобразничать – ведь никто все равно не смотрит. Просто займитесь своими делами вместо того, чтобы препираться с ребенком – и накал страстей резко снизится. Агрессию сменят сопение и растерянность, а значит, самое время обнять чадо и сменить тему беседы.

  • 4

    Тайм-аут дает ребенку возможность переоценить поведение, что невозможно сделать под звуки криков и плача. Если старшая сестра ударила младшего ребенка, попросите ее пойти в соседнюю комнату. Там она должна сидеть до тех пор, пока не будет готова извиниться. Как правило, этот прием воспитания дома действует эффективно.

  • 5

    Родителям не стоит отступать от выбранной тактики поведения: не нужно поддаваться на капризы и слезы, иначе тайм-аут будет лишен всякого смысла. Доходчиво объясните ваши условия – если малыш будет и дальше так себя вести, с ним не будут общаться. Забастовка может длиться от нескольких минут до пары часов, но мама и папа должны проявить терпение и стойкость. Рано или поздно ребенок поймет, что вы не намерены менять свое мнение – и пойдет делать уроки, переоденется, уберет игрушки в шкаф и т.д.

  • 6

    Если вы часто практикуете в качестве наказания ребенка дома тайм-аут, то этот прием можно использовать и в общественном месте. В супермаркете, например, в качестве "тихого стула" можно использовать тележку для продуктов, либо же можно просто поставить ребенка в угол торгового зала. Проведите эксперимент – сделайте вид, что вы ушли из магазина, чтобы он прекратил истерику, и понаблюдайте за малышом из "укрытия". Аналогично поступайте, если ребенок плохо себя ведет в машине: притормозите на обочине и скажите, что если малыш не успокоится, никто дальше не поедет. Или вовсе развернитесь в обратном направлении, показывая крохе, что прогулка на сегодня отменяется.

  • 7

    Этот метод наказания детей действует только сразу после совершенной шалости, он действует именно как срочный метод прекращения безобразий. Применять его наиболее эффективно по отношению к детям в возрастном диапазоне 3-4 лет.

  • 8

    Тайм-аут помогает детям и родителям переосмыслить ситуацию. Вместо того, чтобы наказывать ребенка, просто оставьте его одного – и занимайтесь другими делами. Уже через пару минут малыш перестанет кричать, хныкать и постепенно успокоится.

Как не сойти с ума в режиме самоизоляции с ребенком

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Дети, Воспитание, Наказание, Мама и ребенок, Воспитание ребенка, Метод тайм-аут, Наказание детей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
04 На Землю обрушится невероятно сильная солнечная буря: дата
05 Зеленский поприветствовал новую страну-члена НАТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
COVID-19: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
Украина переходит на летнее время: не забудьте перевести часы
Летнее время: не забудьте перевести часы
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
К Земле мчится астероид: сближение будет 29 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь