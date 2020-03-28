Метод "тайм-аут" вместо наказаний

Тайм-аут вместо наказания ребенка
Самый простой пример тайм-аута – когда родители ставят ребенка в угол, однако гораздо эффективнее и приятнее просто усадить расшалившегося ребенка на "тихий стул". При этом малыш волен делать все, что угодно, при одном условии – уходить с места никуда нельзя. Как показывает практика, за то короткое время, что ребенок находится на стуле, успокаивается не только он, но и разнервничавшиеся родители.
Можно просто оставить ребенка одного в его комнате, забрав все электронные развлечения. Книги и развивающие игры пусть остаются, но не мобильный телефон или планшет. Самое важное – сказать, за что вы наказываете ребенка.
В отличие от криков и упреков, тайм-аут лишает ребенка внимания со стороны мамы и папы. Если взрослые некоторое время игнорируют малыша, ему становится незачем безобразничать – ведь никто все равно не смотрит. Просто займитесь своими делами вместо того, чтобы препираться с ребенком – и накал страстей резко снизится. Агрессию сменят сопение и растерянность, а значит, самое время обнять чадо и сменить тему беседы.
Тайм-аут дает ребенку возможность переоценить поведение, что невозможно сделать под звуки криков и плача. Если старшая сестра ударила младшего ребенка, попросите ее пойти в соседнюю комнату. Там она должна сидеть до тех пор, пока не будет готова извиниться. Как правило, этот прием воспитания дома действует эффективно.
Родителям не стоит отступать от выбранной тактики поведения: не нужно поддаваться на капризы и слезы, иначе тайм-аут будет лишен всякого смысла. Доходчиво объясните ваши условия – если малыш будет и дальше так себя вести, с ним не будут общаться. Забастовка может длиться от нескольких минут до пары часов, но мама и папа должны проявить терпение и стойкость. Рано или поздно ребенок поймет, что вы не намерены менять свое мнение – и пойдет делать уроки, переоденется, уберет игрушки в шкаф и т.д.
Если вы часто практикуете в качестве наказания ребенка дома тайм-аут, то этот прием можно использовать и в общественном месте. В супермаркете, например, в качестве "тихого стула" можно использовать тележку для продуктов, либо же можно просто поставить ребенка в угол торгового зала. Проведите эксперимент – сделайте вид, что вы ушли из магазина, чтобы он прекратил истерику, и понаблюдайте за малышом из "укрытия". Аналогично поступайте, если ребенок плохо себя ведет в машине: притормозите на обочине и скажите, что если малыш не успокоится, никто дальше не поедет. Или вовсе развернитесь в обратном направлении, показывая крохе, что прогулка на сегодня отменяется.
Этот метод наказания детей действует только сразу после совершенной шалости, он действует именно как срочный метод прекращения безобразий. Применять его наиболее эффективно по отношению к детям в возрастном диапазоне 3-4 лет.
Тайм-аут помогает детям и родителям переосмыслить ситуацию. Вместо того, чтобы наказывать ребенка, просто оставьте его одного – и занимайтесь другими делами. Уже через пару минут малыш перестанет кричать, хныкать и постепенно успокоится.