Метод "тайм-аут" вместо наказаний

1 Тайм-аут вместо наказания ребенка Самый простой пример тайм-аута – когда родители ставят ребенка в угол, однако гораздо эффективнее и приятнее просто усадить расшалившегося ребенка на "тихий стул". При этом малыш волен делать все, что угодно, при одном условии – уходить с места никуда нельзя. Как показывает практика, за то короткое время, что ребенок находится на стуле, успокаивается не только он, но и разнервничавшиеся родители.

2 Можно просто оставить ребенка одного в его комнате, забрав все электронные развлечения. Книги и развивающие игры пусть остаются, но не мобильный телефон или планшет. Самое важное – сказать, за что вы наказываете ребенка.

3 В отличие от криков и упреков, тайм-аут лишает ребенка внимания со стороны мамы и папы. Если взрослые некоторое время игнорируют малыша, ему становится незачем безобразничать – ведь никто все равно не смотрит. Просто займитесь своими делами вместо того, чтобы препираться с ребенком – и накал страстей резко снизится. Агрессию сменят сопение и растерянность, а значит, самое время обнять чадо и сменить тему беседы.

4 Тайм-аут дает ребенку возможность переоценить поведение, что невозможно сделать под звуки криков и плача. Если старшая сестра ударила младшего ребенка, попросите ее пойти в соседнюю комнату. Там она должна сидеть до тех пор, пока не будет готова извиниться. Как правило, этот прием воспитания дома действует эффективно.

5 Родителям не стоит отступать от выбранной тактики поведения: не нужно поддаваться на капризы и слезы, иначе тайм-аут будет лишен всякого смысла. Доходчиво объясните ваши условия – если малыш будет и дальше так себя вести, с ним не будут общаться. Забастовка может длиться от нескольких минут до пары часов, но мама и папа должны проявить терпение и стойкость. Рано или поздно ребенок поймет, что вы не намерены менять свое мнение – и пойдет делать уроки, переоденется, уберет игрушки в шкаф и т.д.

6 Если вы часто практикуете в качестве наказания ребенка дома тайм-аут, то этот прием можно использовать и в общественном месте. В супермаркете, например, в качестве "тихого стула" можно использовать тележку для продуктов, либо же можно просто поставить ребенка в угол торгового зала. Проведите эксперимент – сделайте вид, что вы ушли из магазина, чтобы он прекратил истерику, и понаблюдайте за малышом из "укрытия". Аналогично поступайте, если ребенок плохо себя ведет в машине: притормозите на обочине и скажите, что если малыш не успокоится, никто дальше не поедет. Или вовсе развернитесь в обратном направлении, показывая крохе, что прогулка на сегодня отменяется.

7 Этот метод наказания детей действует только сразу после совершенной шалости, он действует именно как срочный метод прекращения безобразий. Применять его наиболее эффективно по отношению к детям в возрастном диапазоне 3-4 лет.