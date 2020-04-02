Правильно выбираем хобби для ребёнка

1 Бассейн, фигурное катание, кружок юных химиков, оригами или теннис? Решите это вместе с сыном или дочкой. Важно обратить внимание на месторасположение секции: оно должно быть максимально близко к школе или дому. Спросите ребенка, чем бы он хотел заниматься, а если в прошлом году он уже посещал кружок или секцию, узнайте, намерен ли продолжить Хобби для интеллектуала Если у вас спокойный ребенок, способный часами заниматься одним и тем же делом, предложите ему в качестве хобби моделирование. Работа с мелкими деталями развивает внимание, способность самостоятельно принимать решения, а также тренирует мелкую моторику. Память, логику и стратегическое мышление помогают формировать занятия шахматами и шашками, а также бильярд. Но не уповайте на то, что ребенок станет новым Талем или Каспаровым. Пусть играет в удовольствие, и не настаивайте, если двигать фигурки по доске или загонять шары в лузы ему покажется скучным. Возможно, вашему ребенку больше понравится кружок юного натуралиста.

2 Занятия для юных спортсменов Спорт дает развитие ловкости, силы, координации движений, уверенности в себе, учит преодолевать трудности. Уроков физкультуры и даже зарядки по утрам недостаточно! Если вы до сих пор не выбрали спортивную секцию, пора определиться. Желательно посещать занятия три-четыре раза в неделю. Подходите к выбору секции с учетом темперамента - ведь нервная система управляет всеми функциями организма, и именно она подсказывает ребенку: бежать медленно, быстро или вообще не бежать. Сангвинику подойдут виды спорта, где требуется концентрация. Теннис, волейбол, командно-групповые виды - как раз для него!

3 Занятия для будущих артистов Итак, если сын часто представляет себя Бэтменом или Спайдерменом, а дочь - то Барби, то Русалочкой, выберите театральный кружок или кукольный театр. Плюсы налицо: малыш станет увереннее в себе, перестанет стесняться аудитории. Если намереваетесь отправлять ребенка штудировать нотную грамоту, выясните, есть ли у него способности и желание заниматься музыкой и пением. Это можно сделать, пройдя прослушивание в музыкальной школе. Выбор инструмента оставьте за ребенком. Не секрет, что музыкальная школа по интенсивности нагрузок не уступает общеобразовательной, поэтому на втором-третьем году обучения чадо может взбунтоваться. Чтобы этого не произошло, изначально не ставьте перед ребенком невыполнимые задачи - дескать, станешь великим музыкантом, тебе будет рукоплескать весь мир.